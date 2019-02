Director blanco del BCU se hartó de las preguntas incorrectas del diputado Goñi y lo dejó mal parado

“El Banco Central no puede explicar por qué no sucedió lo que no sucedió”, remarcó echando por tierra el montaje político de la oposición venezolana y de Juan Guaidó.

“El Banco Central no puede explicar lo que nunca sucedió”, fue la categórica respuesta con el director nacionalista del Banco Central, le respondió al diputado de su mismo partido, Rodrigo Goñi, sobre la supuesta transferencia de fondos venezolanos a Uruguay que nunca se concretó.

El resumen taquigráfico de la sesión parlamentaria muestra que Goñi insistía en preguntar al presidente del Banco Central sobre la denuncia que días atrás realizara el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, sobre un supuesto envío millonario de fondos del gobierno de Nicolás Maduro al país. Cansado de escuchar la misma pregunta, una y otra vez, el director blanco del BCU tomó la palabra y contestó: “Para tranquilidad del diputado Goñi ‑con quien nos conocemos desde hace muchos años-; si bien las relaciones personales no juegan en esto, él sabe de la franqueza con la que los dos nos relacionamos. Debo decir que el Banco Central tiene toda la información de lo que ha sucedido y de lo que no ha sucedido”. “El Banco Central no puede explicar por qué no sucedió lo que no sucedió”, remarcó echando por tierra el montaje político de la oposición venezolana y de Juan Guaidó, del que se hizo eco el Partido Nacional para afectar la imagen del gobierno uruguayo.