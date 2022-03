Diverio: LUC beneficia a empresas que “estafan” al trabajador y al Estado

El presidente en funciones del Pit-Cnt, Daniel Diverio, dijo a Caras y Caretas que va a haber un “antes y después” en Uruguay tras el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se realizará el 27 de marzo. Además, aseguró que la LUC “beneficia” a aquellas empresas que “estafan” al trabajador y al Estado.

“La LUC lo que hace es beneficiar a aquellas empresas que no cumplen con su responsabilidad y que pueden llegar hasta la propia estafa, porque cuando no se le hace un aporte al trabajador, se estafa al trabajador y al Estado, al BPS. Hay artículos de la LUC que justamente apuntan a beneficiar a esas empresas que tienen como objetivo siempre eludir sus responsabilidades, por eso es que no dejaremos la lucha, pero si gana el No, vamos a tener un escenario de mayores dificultes”, afirmó a esta revista.

Consideró que, si gana el No, el escenario para el movimiento sindical será de mayor dificultad, ya que erosiona el derecho a huelga y por tanto la capacidad de los trabajadores para hacer sus reclamos. Por otro lado, reclamó que existe una lucha “desigual” en la campaña por el referéndum, ya que el gobierno tiene a su favor a los medios y al “aparato estatal”.

“Los medios son parte de la campaña. Estamos seguros que la derecha tiene dos o tres líneas fundamentales. Tiene todos los medios de comunicación, está haciendo un trabajo de comunicación siempre con el mismo relato, que es armado y que a veces falta a la verdad. Los medios juegan esa línea. El gobierno tiene la mayoría parlamentaria y tiene el aparato del Estado para realizar la campaña. En estos últimos días han salido los ministros y hasta el propio presidente con los recursos de los uruguayos y uruguayas, con toda esa estructura, a hacer campaña. No nos puede sorprender eso, porque es parte de la campaña que definió la derecha. Nosotros tenemos que ver cuál es la nuestra, que es austera, porque económicamente no podemos afrontar una campaña en todos los medios de comunicación. Además, no tenemos mucho espacio para hacerlo”, agregó.

¿Cuáles son los principales objetivos que tendrá el Pit-Cnt a corto y mediano plazo?

Primero que nada, que estamos embarcados en la campaña por el referéndum, está claro que el objetivo a corto plazo es lograr que los 135 artículos de la LUC sean derogados. Si lo logramos, posiblemente tendremos un escenario diferente a futuro. Estamos abocados 100 por ciento con el 27 de marzo.



¿Qué está en juego en este referéndum?

Creemos firmemente que lo que está en juego son las condiciones que vamos a tener los trabajadores para poder seguir avanzando y reclamando nuestros derechos. No vamos a dejar nunca de luchar, pero creemos que están en juego las condiciones que vamos a tener para pelear.

¿Está diciendo que si gana el no el movimiento sindical quedaría debilitado?

Estoy seguro de que si gana el no, que estamos esperando que no sea así, algunos elementos que están ahora frenados se van a desencadenar. Yo creo que no va a ser la misma reforma de las jubilaciones con un triunfo del sí que uno del no. Estamos seguros de que no van a ser lo mismo los Consejos de Salarios, la negociación colectiva con un triunfo del Sí que del No. El escenario es diferente. Por eso no es solo la importancia de derogar los 135 artículos, sino que también algunas de las políticas que el gobierno quiere aplicar que estamos claros que si gana el sí vamos a tener un escenario diferente para lograr revertir la erosión de derechos. Va a haber un antes y un después del 27 de marzo.

Está claro que la LUC no habla nada de los Consejos de Salarios y tampoco dice en ningún artículo la posibilidad de eliminarlos. Pero lo que estamos hablando es que, por ejemplo, al eliminar el derecho de huelga, los trabajadores tenemos dificultades en el momento de hacer reclamos.

El gobierno dice que intenta garantizar la libertad para los que quieren trabajar. Primero, eso ya estaba antes de la LUC. Si estabas ocupando un centro de trabajo, los trabajadores que quisieran ir a trabajar, pedían un recurso de amparo ante un juez y en menos de 24 horas ya podían ingresar. Hoy cambian las reglas, porque los trabajadores que están justamente ocupando o en la puerta de la empresa exigiendo que se le cumplan sus derechos, son desalojados, son corridos y la empresa puede ingresar a otros trabajadores para sustituir al que está reclamando.

¿Tiene ejemplos de lo que usted está reclamando?

Eso pasó en Canelones o al lado de La Tahona, un grupo de trabajadores reclamaron que no les estaban dando el aporte que les correspondía. La decisión de la empresa fue despedirlos. Los trabajadores hicieron una carpa frente la empresa. Con la aplicación de la LUC, los trabajadores fueron corridos de ahí y al otro día pusieron a otros empleados. Ahora el reclamo es mucho más complicado. Las compañeras que estaban trabajando en Salto y Paysandú no cobraron el aguinaldo en diciembre, y eso que ganan salarios mínimos y son jefas de hogar. La única forma que tenían era tomar medidas, intentaron frenar la producción para que la empresa sienta la presión. Las compañeras fueron corridas y sustituidas por otros trabajadores. ¿Qué le pasó a los compañeros de transporte de carga? Ahora tenemos trabajadores que están con una jornada de 12, 14, 18 horas, y eso hace que exista cierto riesgo de siniestros mortales, como pasó hace un mes atrás, que murió un trabajador que dicen los compañeros que tenía más de 20 horas trabajando. La medida que tomaron fue hacer la asamblea en la ruta al ingreso del puerto. ¿Cuál fue la respuesta? La represión.

Hasta ahora la derecha, como parte de su campaña, ha frenado la aplicación de la LUC a rajatabla, porque sabe que son elementos que la población puede visualizar y en consecuencia votar a favor del Sí. Tanto es así que lo vimos en la aplicación del ajuste de las tarifas del combustible. Otro ejemplo son los contratos de vivienda sin garantía con el desalojo exprés. Eso no se ha visto desarrollado porque están esperando lo que pasa el 27. Si gana el No, por supuesto que vamos a ver realmente la aplicación de la LUC a rajatabla.

¿Cómo cree que los medios están tratando el referéndum?

¿Entonces cree que es una lucha desigual?

Sí. Ese es el desafío. Ahora, ¿qué tenemos a favor nosotros? Tenemos el convencimiento de que los 135 artículos de la LUC son dañinos para nuestro pueblo, por tanto, cuando la ciudadanía conozca los contenidos de la LUC, va a elegir derogarla.

Lo segundo que tenemos es la militancia, que es fundamental para cualquier proceso. Cuando todos decíamos que no llegábamos a las firmas, cuando era difícil de abrir una puerta por riesgo de contagio de covid-19, a pesar de que nos negaron una cadena, la militancia llegó el objetivo. En Uruguay hay miles de militantes, acompañados por muchos referentes políticos, sindicales, sociales, que son los que están haciendo el trabajo hormiga. Eso lo tiene el campo popular, no lo tiene nadie más.

“La prioridad del 8 de marzo es la lucha de las mujeres”

El Pit-Cnt decidió, hace unos días, mantener sin cambios el paro del 8 de marzo. ¿Cuáles son las razones del movimiento sindical?

Creo que lo más importante del 8 de marzo son los derechos de las mujeres en pelear por sus reivindicaciones. Esta lucha tiene decenas y decenas de años, donde sucedieron las primeras huelgas. Esa lucha viene de mucho tiempo. Las reivindicaciones se vienen profundizando. Hay un avance en visibilizar las situaciones que tienen nuestras compañeras, fundamentalmente la lucha de nuestras trabajadoras, donde la explotación y represión es mucho más salvaje. Pensemos en la situación que viven las trabajadoras domésticas, donde muchas veces no es tan visible la explotación o cuando no les pagan los aportes. Entonces, se vino discutiendo mucho de cómo las trabajadoras del movimiento sindical podían profundizar la medida, durante todo el año y el 8 de marzo. El año pasado se resolvió que cada sindicato resolviera el paro de las mujeres en cada filial. Eso fue así. La gran mayoría de los sindicatos resolvieron un paro de las compañeras mujeres.

La comisión de género del Pit-Cnt, que está integrada por todos los sindicatos, discutió el tema e hizo una propuesta que decía que se encomendara a la mesa representativa siguiente instrumentar un paro de 24 horas. Eso fue lo que se resolvió en el congreso. Luego en las dos mesas siguientes siguió la discusión. La comisión de género resolvió por unanimidad que el paro fuera de hombres y mujeres. Después algunos sindicatos pidieron la reconsideración. Luego, nuevamente se decidió por mayoría sostener la medida anterior de paro general, por supuesto el Pit-Cnt tiene dentro de sus estatutos un artículo que dice que las filiales tienen la posibilidad de instrumentar la medida según su realidad. Por eso se definió un paro de 24 horas y después cada sindicato lo instrumentará como le parezca conveniente.

Surgieron críticas por la superposición de la lucha feminista con la campaña por el Sí al referéndum contra los 135 artículos de la LUC. ¿Qué piensa sobre esto?

Creo que todos y todas tenemos derecho de opinar y criticar. Cualquiera puede opinar sobre otros colectivos, pero nosotros por lo menos tratamos de escuchar todas las opiniones. Nosotros prestamos más atención a las opiniones que son de nuestros compañeros que pertenecen al Pit-Cnt. Está bien que opinen organizaciones políticas, todos tienen derecho. Lo que sí es cierto es que las definiciones que tomemos deben ser con base en los compañeros y compañeras del Pit-Cnt. Entonces, lo que resolvió la central quizás no tuvo tanta visibilidad, es que entendemos que la mujer es el centro del 8 de marzo. Todas las actividades por las mujeres son prioridad, no vamos a hacer ninguna actividad contrapuesta a eso. Pero si algún compañero entiende que tiene que usar ese día por la LUC, tiene derecho a hacerlo. La prioridad es la defensa de las mujeres.