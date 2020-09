Domenech ratificó que no votará el desafuero de Manini

La mano derecha del líder de Cabildo Abierto no lo expondrá a la Justicia.

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, informó que no votará el desafuero de Guido Manini Ríos. “No existe mérito jurídico suficiente” y “no hay argumentos” para la configuración de un delito”, expresó mediante un comunicado a la opinión publica.

En el informe señala “analizamos los documentos y expedientes correspondientes, no existe mérito jurídico suficiente para acceder al levantamiento de los fueros de senador Manini Ríos”.

En esa línea agrega que no hay argumentos para considerar la configuración de un delito de “omisión de funcionarios en proceder a denunciar delitos” previsto en el artículo 177 del Código Penal porque, si bien no establece plazos, no existió dolo ni una dilación que perjudique la posibilidad de perseguir esos delitos, de acuerdo a la interpretación de la doctrina, argumentó el legislador.

Agrega que a su entender tampoco consta que el entonces Comandante en Jefe del Ejercito haya omitido comunicar a sus superiores los hechos que motivan esas actuaciones “por el contrario las declaraciones figuraban en el expediente elevado. Cabe subrayar que quien debe efectuar la denuncia es el que ejerce el mando superior de las Fuerzas Armadas que es el Presidente de la República”, argumenta el senador.