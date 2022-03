¿Dónde estamos parados?

Iba a escribir sobre Bonomi. Él hubiera preferido vernos en el camino. Me enteré llegando de Artigas, tras recorrida por el Sí. Murió por forzarse en ir un acto contra la LUC, cuando el cuerpo le pedía un reposo. Buena razón para redoblar esfuerzos. El miércoles estuvimos en el Salón de los Pasos Perdidos y el jueves que viene estaremos en Tacuarembó.

Se despidió al Bicho honrando su memoria. La gente no podía ocultar su tristeza. Penadés, Gandini y Posada, del oficialismo, se hicieron presentes, lo que los honra. Así ha sido en Uruguay siempre. Heber no fue, sale mal parado él, no el estadista muerto. El Ministerio del Interior ni siquiera puso un aviso en el diario. Pobre Heber.

En Uruguay la despedida de los grandes no es tema de banderías políticas. A mí, muy pequeño, me llevaron al entierro de Gestido. Caminé con lágrimas en los ojos, el entierro de mi adversario y amigo, Lalo Paz, el de Seregni… Cada uno tiene sus valores y, los honra o traiciona.

Pero no nos perdonaríamos homenajear a Bonomi (el ministro que fue tal, por más tiempo, en la historia del país) desatendiendo el esfuerzo de luchas por causas justas. Muere en plena batalla por la derogación de la LUC. Un tema nacional. En todos los departamentos en que he estado, incluso Artigas, dirigentes y referentes del Partido Nacional (y otras fuerzas de gobierno) se han sumado al esfuerzo.

Los poderes que la LUC da al Ejecutivo (suplantar la Udelar, los cocentes, los Consejos Desconcentrados) son inusuales y delicados. En seguridad pública, a través de la Policía puede actuar por “apariencia de delictiva”. ¿Cuál es? Es un modo de decir que los de menos recursos pierden la “presunción de inocencia” constitucional.

Las redes muestran los palazos que sufre en un barrio modesto un grupo de jóvenes sin camisa. ¿Eso los hace delincuentes? ¿Se decide en un patrullero o en una sede judicial? Esto nos va a traer mayor seguridad o más tensiones sociales? Ningún gobierno debería poder hacer esto. Pero, sinceramente, menos este.

Se genera este debate con el gobierno de viaje. ¡Qué viaje! Todo gobierno desea que su política exterior sea “de Estado”. Yo tengo hasta un libro escrito con ese título durante el primer gobierno de Sanguinetti. Fui embajador durante su segundo gobierno, vicepresidente de Sanguinetti con Jorge Batlle y Tabaré me confió la negociación de Unasur en las fronteras Venezuela-Colombia.

¡Pero este gobierno! El presidente despidió el año pasado en el Congo. No han pasado dos meses del corriente y la primera dama hace su segundo viaje a Dubái pagado por el Estado (¿?). Acá no existe ese cargo. Pero bueno, si se tratara de buscar alguien que “represente” sin poder de decisión en un stand de Uruguay en el exterior, pasa. Pero resulta que iba a volver semanas después con el presidente y “cinco ministros”.

La prensa titula: “Se estrechan lazos con Dubái”, “Analizan las perspectivas de las relaciones con Abu Dabi”, “Lacalle se reúne con el príncipe heredero bin Sayed” (o sea, el segundo). ¿Mudó la Patria Grande? Fuera de un gran centro de lavado de dinero, ¿qué importancia tiene para nosotros?

Bustillo logra distanciarnos de Argentina por un Tratado de Libre Comercio con China (TLC): prometió firmar antes del 31 de diciembre la Carta Intención (CI). Pasó año nuevo. No firmó ni dio explicaciones. Costa Rica, Chile y Perú tienen TLC con China: años de negociación. Nosotros lo íbamos a hacer en un par de meses. Aún no hay un expediente en China caratulado “TLC (o CI) con Uruguay”.

Mientras, el presidente Fernández de Argentina viaja exitosamente a China, Rusia y Barbados (último país que se independizó de la mancomunidad británica). Nos alejamos de él por China y acuerda con China. Nosotros no. ¿No estamos sin rumbo?

La primera visita de Bustillo fue al secretario de Estado de Trump al que le quedaban días de gobierno. Votamos al candidato suyo a la presidencia del BID, contra el argentino. En los organismos internacionales se denuncia a Cuba por gobernar un partido único (Comunista). Pero envía una carta de felicitación por los 100 años del Partido Comunista (único) de China.

Estamos contra la LUC por su contenido. Pero dejar esas facultades en este equipo a la deriva nos asusta.