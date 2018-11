D’Onofrio a Angelici: “Venía a jugar, me diste tu palabra, no inventes más nada”

El presidente de River habló esta mañana y pidió jugar el partido, se dirigió directamente a Angelici, “Dejate de presentar cosas y vení a jugar. Nos pueden ganar, no somos tan buenos. Me diste tu palabra, no inventes más nada” dijo el titular Millonario, que pide jugar en Argentina.

“Terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar”

D’Onofrio durísimo con Angelici. pic.twitter.com/JAHd8HwEno — TyC Sports (@TyCSports) 28 de noviembre de 2018