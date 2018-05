Dos siglos del nacimiento de Marx: La vuelta al trabajo precario

Por Víctor Carrato

Su abuelo se llamaba Marx Leví, un rabino de la misma ciudad. Su abuela fue Eva Moses. De sus muchos hijos, Hirschel, el padre de Carlos, nació en 1782, fue abogado y luego consejero de Justicia en Tréveris. En 1824 se bautizó, convirtiéndose al cristianismo, con el nombre de Enrique Marx. Murió en 1838. Estaba casado con Enriqueta Pressburg, una judía holandesa, semianalfabeta, que tenía en su familia una cantidad de rabinos. Murió en 1863.

Carlos llego a tener relaciones íntimas con sus parientes maternos de Holanda, sobre todo con su tío Felipe. Lo llamaba “magnífico solterón” y varias veces tuvo que acudir a sacarle de apuros.

Marx cursó estudios de Derecho en la Universidad de Bonn, pero los dejó para estudiar Filosofía en Berlín; no tenía interés en estudiar leyes y, debido a sus malas notas, su padre lo obligó a cambiarse a la Universidad de Berlín. Evitó el servicio militar cuando cumplió los 18 años porque sufría de “debilidad de pecho”. Era aficionado a las bebidas alcohólicas, lo que le dejó mal el hígado. Se unió al Club de la Taberna de Tréveris, una asociación de bebedores de la que llegó a ser su copresidente.

Un inesperado apologista

A fines del mes pasado resultó llamativo el discurso pronunciado por el gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del G20, Mark Carney, en su tierra natal, en Canadá.

Carney declaró que el marxismo podría volver a ser una fuerza política prominente en Occidente. “Los beneficios, desde la perspectiva de un trabajador, desde la primera Revolución Industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, no se sintieron plenamente en la productividad y los salarios hasta la segunda mitad del siglo XIX. Si cambiamos plataformas por fábricas textiles, máquinas de aprendizaje por máquinas de vapor, Twitter por el telégrafo, tenemos exactamente la misma dinámica que existía hace 170 años, cuando Karl Marx garabateó el Manifiesto Comunista”.

La referencia es a la primera Revolución Industrial, a principios del siglo XIX en Gran Bretaña, que provocó el colapso de los empleos tradicionales y mantuvo bajos los salarios reales durante una generación en las dos primeras décadas del siglo XIX. En la actual depresión global, con la llegada de los robots y la inteligencia artificial, una nueva revolución industrial amenaza con destruir parte del trabajo humano y los medios de subsistencia.

La automatización puede no sólo destruir millones de puestos de trabajo. Para todos, excepto una minoría privilegiada de trabajadores de alta tecnología, el colapso de la demanda de mano de obra podría mantener bajos los niveles de vida durante décadas.

En un clima así, “Marx y Engels pueden volver a ser relevantes”, dijo Carney.

Marx delineó la ley general de acumulación capitalista en el Volumen Uno de El Capital, escrito hace unos 160 años. Según ella, la acumulación capitalista se expandiría y promovería máquinas para reemplazar el trabajo humano, pero esto no conduciría automáticamente a una mayor estándar de vida, menos trabajo y más libertad para el individuo, sino principalmente a la presión a la baja sobre los ingresos reales, no solamente de aquellos que pierden su trabajo ante las máquinas, sino en general. También llevaría a un trabajo más intenso y no menos a quienes tienen trabajo, mientras deja a millones en un estado de “trabajo precario”: un ejército de reserva para que el capital explote o prescinda de él según lo exija el ciclo de acumulación.

Sin embargo, no es un colapso unilateral en el empleo, según Marx. La tecnología también crea nuevos empleos y aumenta la productividad del trabajo y, dependiendo del equilibrio de fuerzas en la lucha de clases entre el capital y el trabajo, los ingresos reales también pueden aumentar por encima de la parte proporcional del valor creado. Esto sucede en períodos en que la rentabilidad está mejorando y entra más mano de obra en el mercado.

Marx “irrelevante”

No opina lo mismo Paul Ormerod, un economista británico, especialista en econometría, quien discrepó con Carney sobre la relevancia de Marx, que estaba completamente equivocado en un tema fundamental. Marx pensó, correctamente, que la acumulación de capital y el avance de la tecnología crearían un crecimiento a largo plazo en la economía. Sin embargo, él creía que la clase capitalista expropiaría todas las ganancias y los salarios se mantendrían cerca de los niveles de subsistencia: la “humillación de la clase trabajadora”, como él la llamaba.

De hecho, dice Ormerod, el nivel de vida se ha disparado para todos en Occidente desde mediados del siglo XIX. Las horas de ocio se han incrementado enormemente y, lejos de enviarse a las chimeneas a niños de tres años, los jóvenes de hoy no ingresan a la fuerza de trabajo hasta por lo menos los 18 años.

“Aparentemente, la prosperidad está a la orden del día: en cada instancia de una economía que entra en el crecimiento económico sostenido de las economías capitalistas orientadas al mercado, desde la Inglaterra de principios del siglo XIX hasta la China de finales del siglo XX. Una vez que esto termina, los frutos del crecimiento se comparten ampliamente”, dijo.

Dos errores: Marx no sostuvo una teoría de “niveles salariales de subsistencia”. En cuanto al argumento de que el capitalismo ha sacado a todos de la pobreza y ha reducido la fatiga y la miseria, se desmiente con miles de millones de personas que permanecen en la pobreza por cualquier definición de esta.

El aumento de la tecnología en el capitalismo no ha llevado a una gran reducción en el trabajo. Se ha demostrado que la mayoría de las personas en Occidente continúan teniendo vidas laborales (en horas por año) muy similares a como lo eran en las décadas de 1880 o 1930.

Carney muestra que los salarios reales no se estancaron sólo en la primera Revolución Industrial o ahora, sino también en las décadas de 1850 y 1860 y en el primer cuarto del siglo XX. El estancamiento actual de los salarios reales en Reino Unido y Estados Unidos (EEUU) es más producto de la depresión prolongada de los últimos diez años que de los robots o inteligencia artificial, que apenas han empezado a tener un impacto (el crecimiento de la productividad laboral es bajo o lento en la mayoría de las economías). En la batalla por distribuir el valor creado, en sí, son más relevantes la rentabilidad del capital y la lucha por el salario.

El capitalismo global

Por su parte, Yanis Varoufakis, economista greco-australiano, exministro de Finanzas de Grecia, recuerda que el gran mensaje de Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, fue que el capitalismo es el primer modo de producción que se ha convertido en global.

Varoufakis ve este proceso como completado sólo con la caída de la Unión Soviética y otros Estados comunistas que bloquearon la globalización hasta entonces.

También enfatiza el lado oscuro de alienación, explotación, imperialismo y despotismo: “Mientras celebramos cómo la globalización ha desplazado a miles de millones de la pobreza abyecta a la pobreza relativa, venerables periódicos occidentales, personalidades de Hollywood, empresarios de Silicon Valley, obispos e incluso financistas multimillonarios lamentan todas sus ramificaciones menos deseables, desigualdad insoportable, avaricia descarada, cambio climático y el secuestro de nuestras democracias parlamentarias por los banqueros y los ultrarricos”.

Varoufakis argumenta que Marx y Engels tenían razón en que la lucha de clases bajo el capitalismo puede reducirse a una batalla entre el capital y el trabajo. En cuanto a la clase media, es el dinosaurio listo para la extinción, dice. Reconoce la “irracionalidad” del capitalismo como un sistema para el progreso humano y la libertad, pero este autoconfeso “marxista errático” no presenta la explicación material para esta irracionalidad, aparte de la creciente desigualdad y la incapacidad de usar nuevas tecnologías para beneficiar a todos. El capitalismo también sufre crisis periódicas y recurrentes de producción que destruyen y desperdician el valor creado por el trabajo humano. Estas crisis son de “sobreproducción”, exclusivas del capitalismo y regularmente retrasan el desarrollo humano.

Marx y Engels explicaron que “la necesidad de un mercado en constante expansión para sus productos persigue a la burguesía en toda la superficie del globo” y termina “allanando el camino para crisis más extensas y más destructivas y disminuyendo los medios por los cuales se previenen las crisis.” Pero la mejora gradual en los niveles de vida no es posible porque el capitalismo tiene caídas regulares y recurrentes en la producción, la inversión y el empleo integrados en su sistema, que pueden durar una generación en depresiones, como lo muestra Carney. Ese es un carácter fundamental de la irracionalidad del capitalismo.

Las leyes de Marx del movimiento del capitalismo: la ley del valor, la ley de acumulación y la ley de rentabilidad aún proporcionan la mejor y más convincente explicación del capitalismo y sus contradicciones inherentes.

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como les place; ni lo hacen en circunstancias que puedan, sino en circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas desde el pasado”, dice el Manifiesto Comunista.

El capitalismo ha llevado las fuerzas productivas del trabajo humano a niveles sin precedentes, pero dialécticamente también ha traído nuevas profundidades de depravación, explotación y guerras a escala global. El legado de Marx es mostrar por qué eso es así y por qué el capitalismo no puede durar si la sociedad humana va a avanzar hacia el “libre desarrollo de cada uno” como la “condición para el libre desarrollo de todos”.