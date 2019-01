Dourado: “Todos los productores fuimos engañados, estafados y perjudicados”

El encuentro con la prensa comenzó con palabras de Dourado enfatizando que el mismo se daba porque no quiere que se involucre a quien representa hace muchísimo años, ni a su entorno más cercano , por eso convocó a los medios de prensa, “quienes tienen la obligación en base a una investigación cierta, de llegar a la verdad para podérsela brindar al ciudadano que la quiera saber”.

El titular de la patronal del taxi sostuvo que se siguieron todos los procesos formales y habituales de compra, “hice todo lo que se hace. Se hicieron las guías cuando llegaron los animales, esa guía se selló en una seccional policial a la salida y cuando llega al establecimiento también se entrega esa guía a la seccional policial. Lo hicimos en la forma habitual que se hace. Se me propuso ese ganado, establecieron un precio y lo acepté, pague la comisión al escritorio rural, hice un giro bancario para el pago de la totalidad del precio y se recibió el ganado y se controló que el número de las caravanas fuera el correcto” subrayó.

Dourado dijo que todos los productores , al saber que ese ganado le pertenecía a otro productor, sin conocerse, ni acordarlo , resolvieron devolverlo inmediatamente o volverlo a pagar a su verdadero dueño a un precio más caro.

Además, agregó “de esas 300 reses que se le robó a un productor, adquirí 38 con la convicción y la transparencia que hace a mi vida comercial de siempre, es más, lo hice como lo indica la ley por el nueva sistema bancario. Todos estos productores fuimos engañados, estafados y perjudicados. Todos, primero lo fue a quien se le robó, pero a todos sin saberlo se nos engañó y se nos perjudicó; en lo económico y en lo familiar, que no tiene reparación”.

Dourado sostuvo que nunca vio el ganado que compró, lo hizo por asesoramiento; y ante la consulta sobre si pensaba demandar a quien lo había asesorado, respondió: ” no, en mi caso, el joven integrante de un escritorio rural, el cual no voy a mencionar, pero que es un caballero, me devolvió la totalidad del dinero, el 100% que le pagué al productor que se le había robado y también un sobreprecio que él nos solicitó. Yo no puedo reclamar a quien me asesoró equivocado porque fue engañado también. Tenemos que saber que esto fue un engaño hecho por un profesional o más”.

Segun lo declarado por Dourado y el proceso que lleva el control del ganado todo hace indicar que la responsabilidad cae en quien recibió el ganado en el establecimiento, ante esa situación afirmó que “estaba en Montevideo cuando llegó ese ganado al establecimiento y el que lo controló es un trabajador, un hombre de bien, un caballero al cual debo toda mi confianza y si el se equivocó sé que no fue de mala fe y si el se equivocó yo debo asumir la responsabilidad, como lo hago en esta caso diciéndoles la verdad”, sentenció.