Down 5K 2021: cada uno a su ritmo

Este año la tradicional Down 5K de la Asociación Down del Uruguay se realizará de forma virtual entre el 15 y el 21 de marzo.

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Por ello, desde hace 6 años la Asociación Down del Uruguay organiza una carrera, la Down 5K, con la que juntan fondos para seguir funcionando.

En 2020 tuvieron que suspender el evento por los casos de coronavirus en Uruguay. Este año decidieron cambiar la modalidad: Down 5K 2021 será una carrera virtual. Esta es una de las «carreras sociales» más importantes del país. En 2019 más de 3000 personas corrieron por el Circuito del Prado.

«Cada paso es un apoyo en la construcción de una sociedad más inclusiva», aseguran desde la Asociación. El dinero recaudado ayuda a la asociación a seguir funcionando. Esta vez una porción del dinero se destinará a la realización del Relevamiento de personas con SD Uruguay.

Como no se puede realizar una carrera única por la situación sanitaria, la invitación es a inscribirse, correr entre el 15 y el 21 de marzo cuando se pueda e ir compartiendo la travesía en redes sociales usando los hashtag #CadaUnoASuRitmo y #Down5K.

No hay un recorrido determinado, la idea es que cada persona o familia camine o trote o corra por donde pueda y quiera. Esta vez la unión entre quienes participen será online.

La inscripción se realiza por Abitab, tiene un costo de $350 e incluye una remera que se puede retirar en la sede de la Asociación Down del Uruguay (Minas 2014 esquina Nicaragua). Las personas que se inscribieron a la edición del 2020 que fue suspendida por la pandemia ya están inscriptas y solo tienen que pasar a retirar las remeras.