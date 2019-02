Economista blanco propuso eliminar los Consejos de Salario

Es tiempo de “volver a eliminar el funcionamiento de los consejos de salarios”, sostuvo el economista blanco Gustavo Licandro.

Propuso, además, eliminar el salario mínimo nacional y congelar por dos años el sueldo de los funcionarios públicos.

Licandro ocupó cargos relevantes en el gobierno nacionalista de Luis Alberto Lacalle. Ha asesorado al candidato Luis Lacalle Pou en temas de su especialidad aunque no integra su equipo. No obstante, participó en enero del encuentro herrerista de La Paloma.

Durante un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el profesional afirmó: “Los consejos de salarios son los enemigos de los desempleados, solo son queridos por los negociadores y por los sindicalistas pero en definitiva los consejos de salarios para aquella persona que perdió su trabajo le pone una barrera tan alta que no logra recomponer su vida laboral”.

Los consejos de salarios son los enemigos de los desempleados, solo son queridos por los negociadores y por los sindicalistas”

Agregó que la negociación salarial debería ser individual y que los salarios deberían ser regulados por el mercado.

Inmediatamente el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou se desmarcó diciendo que Licandro no integra su equipo. No obstante no cuestionó las afirmaciones de su correligionario.