Eduardo Platero: «Tabaré llegó a la política en el momento justo»

El expresidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Eduardo Platero, afirmó que Tabaré Vázquez “llegó en el momento justo a la política uruguaya, cuando faltaba alguien que tuviera la simpatía y la confianza de la gente”.

Platero fue presidente del sindicato municipal durante la gestión de Vázquez al frente de la Intendencia de Montevideo (1990-1995) y fue entrevistado por el periodista Leandro Grille en la edición especial de Legítima Defensa en homenaje a Tabaré Vázquez.

Destacó que una de las características de Vázquez era su capacidad para decir no. “A veces pensaba que como alguien que no es político tiene esa capacidad para decir no, porque decir si siempre es fácil. Era que la profesión lo había formado para eso”.

“Con la mayor amabilidad el no de Tabaré era no y lo decía cuando estaba convencido que no se podía avanzar en el tema”, agregó.

Puso énfasis en su relación con el movimiento sindical a la que consideró como muy cercana.

Según Platero Tabaré Vázquez había llegado a la política uruguaya en el momento justo, “cuando faltaba alguien que tuviera la simpatía y la confianza de la gente”.

Ejemplo de esa confianza para Platero, fue el aumento de la Contribución Inmobiliaria. “Fue un gesto que la gente apoyó y pagó, ¿por qué? Porque la gente confiaba en Tabaré y cuando este explicó los motivos del aumento le creyeron, porque generaba confianza”.