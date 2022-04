Educación: denuncian más de 9.300 horas docentes que todavía no han sido adjudicadas

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) informó en marzo, mes de inicio del año lectivo, que quedaron sin designarse unas 16.500 horas en los liceos públicos de todo el país, siendo los peores escenarios Montevideo y Canelones, donde hay más grupos.

Dos meses después la situación no cambió demasiado. En las últimas horas el senador frenteamplista Sebastián Sabini denunció que actualmente en Educación media hay más de 9.300 horas docentes que no han sido adjudicadas, casi el doble de las que había el año pasado.

El legislador señaló en M24 que “en los gobiernos frenteamplistas nos habíamos acostumbrado a que estos problemas de horas vacantes ya no existían y ahora tenemos grupos enteros que lamentablemente no tienen docentes asignados y no son asignaturas donde no hayan docentes titulados”.

Sabini explicitó que “hay asignaturas donde no se han realizado llamados desde hace un mes”, incluso en materias como Historia.

Actualmente hay 428 grupos de Física sin docente adjudicado, 218 de Inglés, 217 de Química, 208 de informática, 134 de Música, 97 de historia. “Allí hay un problema de gestión clarísimo, que es muy grave”, denunció.

“Se dijo que los problemas de elección de horas se iban a resolver, sin embargo no se hacen los llamados, no se agotan las listas, todavía hay aspirantes y hay muchisimos estudiantes sin docentes y muchísimos docentes que no tienen horas”, agregó Sabini.

Hace algunos días el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, cuestionó al sindicato y dijo que “Fenapes ha hecho muchos relatos durante mucho tiempo”. En particular, cuestionó que desde la federación se haya señalado “que la elección de horas iba a ser muy mala, que se iban a vulnerar derechos”, y que hayan pronosticado “que no iban a comenzar las clases”. “Todo eso no pasó”, indicó. “Nosotros escuchamos a todos, sabemos que hay situaciones que no son nuevas. Que haya horas sin asignar a esta altura del año ya había pasado antes, no es la primera vez que pasa. Estamos en un buen comienzo de año con algunas situaciones a atender y las vamos a atender”, afirmó en rueda de prensa.