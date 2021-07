Ehrlich: «Llegada de las firmas contra la LUC da un mensaje de aliento al FA»

En una entrevista con Caras y Caretas, Ehrlich habló sobre la situación en la que se encuentra el FA, sin embargo, prefirió no hablar sobre el grupo de conducción, porque en ese momento no se había tomado ninguna resolución en el Plenario.

Consideró que el FA estaba en un momento “complejo y difícil”, pero que la llegada a más de 800.000 firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) cambió el panorama. “Yo creo que era (una situación) difícil, compleja y hay un cambio muy importante en estos días con el resultado de la juntada de firmas contra la LUC. Con las firmas hubo un mensaje muy potente de la ciudadanía, de la gente. Creo que la fuerza política recibe el mensaje, que es de aliento, a mirar más lejos , hacia adelante, que espero que marque los próximos tiempos”, agregó.

¿Cuál cree que es la situación que está viviendo el FA en estos momentos?

Es una pregunta interesante. El FA está en un momento complejo, difícil, no solo por la derrota electoral sino porque es una fuerza política que tuvo responsabilidad de gobierno durante 15 años, eso implica un esfuerzo y desgaste de la fuerza política muy importante por razones obvias. Por otra parte, no solo es una derrota en las urnas, eso implica que ha habido una pérdida progresiva de los votos en las elecciones, lo que quiere decir que hay que mirar para adelante, renovar las propuestas, volver a que la fuerza política esté cerca de la ciudadanía y poder asumir un proyecto, manteniendo sus principios, sus dirigentes centrales, su orientación, pero es hora de mirar mucho más lejos.

Por otro lado, los años pasan y es necesario una renovación de ideas, de personas, tienen que surgir temas de la juventud. Es también una renovación, alternancia de personas y también un cambio en la propia estructura. Esa es la situación. El Frente procesó en estos meses una discusión interna previa a un congreso que va a ser en los próximos meses, un balance de estos años, una autocrítica pero también una mirada hacia el horizonte, esa es la situación. Yo creo que era difícil, compleja y hay un cambio muy importante en estos días con el resultado de la juntada de firmas contra la LUC. Con las firmas hubo un mensaje muy potente de la ciudadanía, de la gente. Creo que la fuerza política recibe el mensaje, que es de aliento, a mirar más lejos , hacia adelante, que espero que marque los próximos tiempos.

Usted dice que era una situación compleja para el FA. ¿Cree que se cumplió con el proceso de autocrítica?

Eso va a ser laudado en un congreso. Lo primero es que la fuerza política haga la autocrítica de cara a la ciudadanía. Es muy positivo, es fantástico, pero no es usual. No es lo que hacen todas las fuerzas políticas. Pero me parece fantástico esa señal de apertura, de transparencia con la militancia y la ciudadanía, me parece que es un elemento importante, se llegue de donde se llegue. Hay una preocupación por llegar lo más lejos posible, pero sobre todo buscando mirar más lejos, hacia adelante. En estos momentos hay un gran protagonismo de los frenteamplistas, militantes, comités de base, de la ciudadanía que está empujando, protagonizando todo este proceso que conmueve y estimula a los distintos componentes del Frente Amplio, tanto los sectores, movimientos, bases, es un proceso realmente de renovación. En 15 años de historia de una fuerza política en el gobierno es muchísimo el tiempo.

¿Cuáles son los desafíos y peligros a los que se enfrenta el FA?

Yo no sé si hablar del FA como fuerza política desde el ángulo de las fortalezas y peligros, creo que el tema es el proyecto político, que es en lo que en última instancia representa el FA, es un proyecto político que se propone que se acompañe con la sociedad y que debe seguir adelante con ella. Vivimos tiempos muy complejos. La pandemia cambió totalmente el escenario, no hay vuelta atrás, no volvemos a una situación como antes, hay una nueva realidad, un mundo diferente en donde la palabra incertidumbre es la que define mejor los próximos tiempos, la incertidumbre, los cambios de las reglas de juego en los procesos hegemónicos, los equilibrios y nuevos desequilibrios internacionales, que un país pequeñito como el nuestro tiene que aprender a navegar. Al mismo tiempo, uno tiene que estar al lado de los valores, levantando nuevas banderas o actualizando el contenido de las mismas en lo que refiere a temas de ambientes, participación ciudadana que cobran fuerza así como desafíos que hacen al propio proyecto político, del concepto de desarrollo, a los cambios en el trabajo, producción, investigación, ciencia, educación.

El impacto de la pandemia va a dejar un saldo importante. Los aspectos sociales hay que mirarlos con un nuevo compromiso, tratando de construir un país integrado, donde sea bueno nacer en cualquiera de sus rincones, en donde se pueda elegir un proyecto de vida pleno en cualquier rincón del territorio. Ese es un desafío mayor en cualquier parte del país. Eso es un poco lo que el Frente tiene por delante y lo que buscan los jóvenes.

¿Cuáles cree que son las reflexiones que se desprenden del proceso de juntada de firmas contra la LUC?

Creo que es un mensaje importante para todos. Un mensaje también para la coalición gobernante, donde el presidente de todos tiene que escuchar, dialogar. Eso hace bien al país en la diferencia y en la discrepancia. Eso forma parte de la democracia y es un mensaje que se va escuchado por la coalición de gobierno, al mismo tiempo representa para las fuerzas de izquierda y progresista un mensaje de aliento para llegar más lejos, para asumir con firmeza los tiempos de hoy y superar lo que ha significado el desgaste y el impacto de los años en el gobierno, es hora de recargar las pilas y de seguir caminando.