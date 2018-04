Ejecutivo de la AUF recibirá a denunciantes de Miguel Zuluaga

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunirá este miércoles con los representantes de varias organizaciones de Derechos Humanos, en atención de las denuncias que se presentaron contra el jefe de Seguridad de la AUF, Miguel Zuluaga, por su presunta participación en actos represivos durante la última dictadura.

La denuncia refiere a la actuación de Zuluaga como subcomisario del Departamento Nº 4 de la Dirección Nacional e Inteligencia entre 1976 y 1982 y su presunta intervención en actos de tortura contra militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Zuluaga fue contratado como jefe de Seguridad de la AUF en el año 2000 durante el período de Daniel Passarella y permanece en el cargo hasta la actualidad. Las organizaciones solicitan a la AUF la remoción de Zuluaga.

En este marco, el presidente de la AUF, Wilmar Valdez dijo que se aceptó la reunión en virtud de la representatividad importante de estas organizaciones en materia de derechos humanos. “Para todos los uruguayos ha sido un tema muy sensible todo lo que pasó en este país en la década del 1970. Y creímos que ante ese pedido de audiencia debíamos recibirlos, siempre tomando en cuenta que no tenemos competencia para tomar ninguna resolución con respecto al tema de fondo”, afirmó Valdez en diálogo con Informe Capital de Tv Ciudad.

Valdez afirmó que en el pedido de reunión no se solicita la destitución de Zuluaga. “Se nos solicita nada más que una audiencia para entregar determinada documentación, y hasta que no tengamos la audiencia no sabremos cuál será el tenor de la reunión. Esto no es un tema de decisión de la AUF, pero entendimos que debíamos recibirlos”, insistió Valdez.

Más allá de esto, el presidente de la AUF señaló que Zuluaga presentó, a través de sus abogados, un escrito donde refiere a las denuncias que él presentó ante la Justicia sobre este asunto, pero dijo que no se habló directamente con él sobre estos hechos. “Nosotros no tenemos nada que hablar al respecto. Lo que si, Zuluaga se comunicó con nosotros para decirnos que había hecho las denuncias pertinentes en virtud de que lo que se estaba diciendo no era cierto y recibimos un escrito presentado por su abogado, que lo tenemos en poder nuestro en la AUF”, expresó.

Valdez insistió que se trata de un tema sensible, “pero hoy por hoy vivimos en democracia y las personas tiene derecho a hacer sus reclamos y las acusadas tienen derecho a defenderse”. “Lo tratamos como hay que tratarlo, pero sin tomar resoluciones sobre el tema de fondo porque no corresponde, eso le corresponde a la Justicia”, dijo. Además, dijo que por ahora no conversó de este tema con el cuerpo técnico de la selección uruguaya, liderado por Óscar Washington Tabárez. “Si hay que hablarlo se hablará como se hablan todos los temas que atañen a la selección nacional”, expresó Valdez.

En este sentido, las organizaciones de derechos humanos anunciaron que durante la reunión -que tendrá lugar este miércoles a las 13:00 horas, en la Sede de la AUF- se presentarán tres carpetas, con nueve pruebas documentadas “inobjetables” sobre la actividad de Zuluaga en los servicios de inteligencia policial. Una denuncia presentada ante la Justicia Penal por el abogado Pablo Chargoñía vincula a Zuluaga como participe de la “Operación Morgan”.