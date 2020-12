El abandono a las poblaciones afro y migrantes

Leticia Rodríguez Taborda comenzó la última columna de Desacato pasivo de este año contando que el pasado 8 de diciembre las compañeras del bloque antirracista volvieron a hacer una denuncia frente a la INDDHH por los eventos ocurridos en la plaza Seregni a principios de mes. Desde el bloque antirracista sostienen que los videos presentados por la policía son editados, que no hubo advertencia policial. Fiscalía sigue trabajando fuertemente en eso y «esperaremos al año que viene a ver qué pasa con el proceso».

El 3 del diciembre fue el Día Nacional del Candombe. En el marco de este 3 de diciembre que se recoge en la ley 18.059 como día del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial es «importantísimo» reflexionar acerca de qué está pasando con la cultura y la cultura afro que tanto le ha dado a Uruguay en este marco de parálisis de la cultura, suspensión de las Llamadas y el carnaval. Se presentaron documentos muy importantes, aseguró Rodríguez Taborda, sobre el impacto de esta situación en la población afro. «Realmente viene siendo un proceso muy difícil en cuanto a que no tenemos datos para saber cuál es el impacto en la vida de las personas afro y migrantes; las denuncias que nos llegan por violencia racial con la pandemia son impresionantes».

Muchas personas viven de la cultura y no van a tener ningún marco de trabajo, sentenció Rodríguez Taborda. Los sponsors que están detrás de cada conjunto no tienen ningún tipo de respaldo. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que viven de la cultura? No hay ningún tipo de medidas de apoyo económico para «uno de los grupos más vulnerables» porque las Llamadas no solamente dejan un gran volumen de dinero para la Intendencia de Montevideo, sino también para los grupos que trabajan en esto y lo hacen durante todo el año.