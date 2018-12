El acusado culpó a la victima

En un ambiente de conmoción debido a la denuncia de la joven actriz, finalmente Darthes rompió el silencio. “Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije, ¿qué te pasa? Yo le dije que ella tenía la edad de mis hijos”, relató el actor negando el abuso y revirtiendo la situación que denunció Fardin. Asimismo, aseguró que se presentará ante la Justicia de Nicaragua para responder a la denuncia.

“Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar, lo único que me interesa es decir mi verdad para que la gente lo sepa: Nunca hice eso. Yo nunca acosé ni violé a nadie”, negó Darthes en una entrevista exclusiva al canal A24.

El actor se colocó en lugar de victima y alegó no saber los motivos por los cuales la actriz lo acusó y manifestó sentirse “Muerto”, “indignado”, y con “bronca” ante la situación.

“Ella golpeó la puerta de mi habitación porque no le andaba una llave y quería llamar para cambiarla. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso y le dije ‘¿qué hacés estás loca?’. Yo le dije que tenía la edad de mis hijos. Ella tenía novio”, fundamentó Darthes negando la versión de Fardin.

Darthes continúo explicando que al dia siguiente se volvieron en avión con más gente del elenco y que Hasta Thelma se había sentado al lado de él. “¿Nadie vio eso?, ¿Podría ser todo normal al otro día? ¿Somos todos tan enfermos?”, justificó el actor.

El martes la joven contó públicamente que el actor la beso en el cuello cuando ella llamaba para pedir que le repusieran la tarjeta para ingresar a su habitación, que el actor le dijo “mirá cómo me ponés” para mostrarle que estaba erecto, que la tiró a la cama y le practicó sexo oral, mientras ella le recordaba que tenía la edad de sus hijos. Y a pesar de ello, se subió sobre ella y la penetró. Así relató el suceso la actriz.