El crudo relato del periodista de una agencia española que ingresó a un CTI uruguayo

El crudo relato de un periodista de la agencia española EFE sobre «la soledad y la espera por la muerte en un colmado CTI uruguayo», fue publicado por el diario español Eldiario.es y compartido por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

El artículo relata «el silencio ensordecedor, el aislamiento, la soledad y los últimos impulsos por intentar evitar que se escape una vida más».

«Esta es la rutina de las últimas semanas para los trabajadores de cuidados intensivos en el Casmu, uno de los hospitales privados de Uruguay».

El autor de la crónica, que tuvo acceso al CTI narra con detalles su observación del lugar. «El frío, el silencio y la tensión del sitio se entrecortan con cada grito aislado desesperado que se oye. Algunos pacientes mantienen la confianza en salir con vida de allí. Cables conectados, el sonido de las máquinas que marcan el pulso de los pacientes o la cantidad de oxígeno que reciben, vidrieras que dividen los pasillos de los cubículos y personas que muestran en carne y hueso los registros diarios de casos acumulados».

“Agua, quiero agua”, grita una señora que está en una de las camillas y con un respirador conectado. Al lado, otros espacios albergan personas dormidas, sedadas, intubadas y, en algunos casos, acostadas boca abajo para que los pulmones logren generar ese último oxígeno que le permita una recuperación milagrosa».

“Es mucho más difícil darle novedades a las familias que tienen pacientes intubados que los que están despiertos”, relata el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, quien acompaña el recorrido de EFE.

Según cuenta Pontet, la muerte está cada vez más presente en los CTI debido a que no solo suben la cantidad de contagios, sino que los internados no han parado de incrementarse.

«La soledad abriga el sueño de los pacientes por volver a respirar de forma autónoma y el temor del personal al ver que los números no paran de crecer», explica el informe de la agencia española, que citando datos de la SUMI, sostiene que de 957 camas operativas, hay 727 ocupadas, lo que representa un 76 % y que, de ellos, el 53,8 % son pacientes de Covid-19.