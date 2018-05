El debate ideológico

Por segunda vez postergo la entrega de un nuevo capítulo de la Historia de la corrupción en Uruguay para tratar un tema que venía urgiendo desde hace tiempo.

Para que nadie se sorprenda, voy a reiterar mi voluntad de defender las empresas, bancos y enseñanza públicos como instrumentos de democracia, inclusión auténtica y desarrollo.

Como lo anuncia el título, el tema es qué tipo de país queremos como Frente Amplio, qué proyecto nacional satisface esos requerimientos, cómo nos plantamos ante y en el mundo, qué orientaciones vamos a tomar cuando nos enfrentamos a la elección crucial de 2019 y, más importante aun, a los desafíos de un cuarto gobierno, en el cual ya no podremos hacernos los distraídos.

La historia, por suerte, nos está convocando y ya no nos permite eludir este mandato.

Alguno me dirá que este no es el mejor momento para debatir, dada la tremenda crisis que aqueja a los movimientos progresistas de América Latina,

desde Venezuela a Argentina, pasando por Brasil, y el avance arrollador de la derecha en todo el mundo, empezando por Estados Unidos.

Algunos dicen que, tal vez, el desafío de la hora debamos vivirlo tratando de disimular lo que somos, o lo que fuimos o lo que más o menos pensamos.

Precisamente por eso considero que es más necesario que nunca dar ahora ese debate, en la interior y en el exterior del Frente Amplio. Al menos, antes de que la incertidumbre nos ahogue.

Y, además, por la razón del artillero: no contenta con todos sus avances, el debate lo empieza a dar explícitamente la vieja y sabia derecha, y no puede ser que no tengamos respuestas claras, máxime que sobra el tiempo cuando se trata de conversar sobre el llamado relevo generacional entre algunos dirigentes cincuentones con aspiraciones de alcanzar la gloria.

Los teóricos de la derecha

Dejo de lado el regusto amargo que me dejó la celebración del 1º de Mayo que realizó el Pit-Cnt conmemorando un nuevo Día de los Trabajadores; se dijeron cosas que no son correctas y se provocaron reacciones indeseadas, pero que marcan una división en el Frente Amplio que no se daba desde las luchas por la reinstitucionalización, simbolizada en aquel maravilloso 1º de mayo de 1984.

Simplemente me voy a limitar a esbozar unos apuntes sobre el mundo y la realidad que enfrentamos, y sobre algunos de los increíbles avances que la derecha viene realizando en nuestro país.

De mayor a menor, tenemos un mundo que enfrenta un cambio climático que puede terminar o deteriorar severamente las condiciones de vida de la especie humana (empezando, como ocurre siempre, por los más pobres y vulnerables); que asiste a un predominio casi universal del sistema capitalista en una de sus instancias más depredadoras, marcada por el predominio del sistema financiero multinacional; a un mundo que se abre en grandes bloques comerciales limitando obviamente las posibilidades de los que no se suman a ninguno y, acaso lo peor, una comunidad humana dentro de la que parece haber triunfado el egoísmo y el culto a la riqueza a cualquier precio, fundado en la mayor insolidaridad. Un mundo que por momentos parece asistir al fin de las ideologías progresistas, el altruismo y la generosidad, derrotados por un individualismo depredador.

Un segundo conjunto de peligros, nacido de lo anterior, es el avance arrollador de las derechas en sus distintas formas, desde el “América primero” de Donald Trump, en Estados Unidos, a las miserias de los Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Horacio Cartes y Michel Temer en nuestra región, para llegar al Viejo Mundo, donde la primera fuerza sigue siendo la “austeridad” de Angela Merkel, que condena a la miseria a toda la periferia “no alemana” de Europa.

En Uruguay, donde el Frente Amplio gobierna con indiscutibles éxitos en lo económico, en lo político, en lo social, en toda la gama de indicadores disponibles, es claro que no hemos hecho bien todos los deberes, al menos aquellos que permitirían que amplios sectores de la población comprendan los avances en la inclusión social, la productividad, los derechos humanos, la salud, la seguridad y la educación.

Parece indiscutible que, como lo han dicho personalidades como Tabaré Vázquez, José Mujica y el propio Danilo Astori, nuestro país no cuenta aún hoy con un modelo de desarrollo integral autosostenible que nos asegure una inclusión cada vez mejor en el impiadoso mundo que nos rodea.

En cambio, la derecha, aunque aún no lo diga, sí tiene su modelo de subdesarrollo dependiente para Uruguay.

Los modelos de la vieja y sabia derecha

No queremos dejar pasar esta ocasión inaugural -porque este es otro asunto para ser desarrollado en una serie de artículos, que pueden y deben ser de distintos autores- sin mencionar algunos deberes que el Frente Amplio no ha podido o no ha querido cumplir.

En primer lugar, queremos mencionar que vemos con asombro cómo la coalición no se ha preocupado por la salud de los medios de prensa de izquierda, dejando el campo libre para que la derecha envíe sus mensajes verdaderos o falsos, desde todo tipo de programas, todos los días. Conste que no reclamo que el Estado asuma la tarea de salvar algunos medios de prensa y condene a otros, sino que la sociedad debe proteger la existencia de todos los medios gráficos y considerar que el modelo de medios financiado por la publicidad privada es un modelo regresivo que atenta contra la independencia y afecta la libertad de prensa.

En segundo lugar, vemos cómo la izquierda, antaño refugio de intelectuales y pensadores, como el Dr. Carlos Quijano, por citar a uno de los mayores economistas que dio el país, no ha creado nuevas instituciones, centros de debate y usinas de ideas, como ocurrió en forma extraordinaria durante el período de lucha contra la dictadura. Peor aun, ha permitido, por negligencia, que economistas neoliberales (como el ahora precandidato colorado Ernesto Talvi, cuyos hijos curiosamente se llaman Ramón e Ignacio en homenaje a Ramón Díaz e Ignacio de Posadas) se disfracen de socialdemócratas y sean financiado nada menos que por la Brookings Institution, un prestigiosísimo centro de estudios estadounidense con intelectuales muy cercanos al pensamiento de izquierda.

Pero, acaso lo peor de todo, es no haber percibido que la Academia Nacional de Economía se ha constituido en un espacio sectario exclusivo de un pensamiento liberal, excluyente de numerosos y exitosos economistas progresistas y de izquierda que tiene el país, entre los cuales podemos nombrar a Danilo Astori, José Manuel Quijano, Jorge Notaro, Daniel Olesker, Adela Pellegrino, Danilo Vázquez, Luis Porto, Jorge Perazzo, Fernando Calloia, Rodrigo Arim, Fernando Lorenzo, Gabriela Mordecki, Álvaro García y tantos otros. Ese es el centro que nos representa a nivel americano y mundial en la materia. Piense el lector en las posibilidades que tendría el pensamiento económico si la tal academia fuera verdaderamente una institución que promoviera el pensamiento plural en una disciplina como la economía, en la que se confrontan ideas y pensamientos tan debatidos y verdades tan discutidas. Este tema de la Academia de Economía lo dejo por aquí porque tal vez exista, al menos en algunos de sus actores más influyentes e importantes, la voluntad de abrir las puertas al ingreso de otros actores con miradas diferentes. Está bien recordar que en la academia estuvieron Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry y están Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Sin embargo, no se ha incluido en ella a los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, reiterando esta selectividad que estaría bien rectificar si queremos que la Academia Nacional de Economía adquiera el rol que debería tener y que incluso algunos de sus integrantes desearían.

Pero yendo al asunto de los modelos económicos, bien sabemos que, aunque no lo digan, hay un conjunto de “oscuros objetos de deseos”, que son el objetivo de siempre de nuestra derecha, que podemos resumir en la privatización, y en lo posible extranjerización, de las empresas, bancos y educación públicos de Uruguay. Aquello que Ramón Díaz, numen de la derecha vernácula vinculada al sistema financiero internacional, llamaba “vacas sagradas”, que debían ser sacrificadas, como lo escribió en innumerables editoriales.

Hasta ahora ese modelo se ha mantenido oculto: Juan Pedro Bordaberry y Luis Alberto Lacalle Pou, líderes partidarios explícitos de la derecha, nunca se han animado a mencionarlos.

Pero con la llegada de los Trump, los Macri y los Temer, las cosas se van poniendo más claras.

El editorial de Hernán Bonilla

El viernes 27, en El País, el editorialista Hernán Bonilla, economista militante del larrañaguismo, sempiterno defensor de las ideas de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, el asesor de las dictaduras latinoamericanas de los 70, publicó un artículo titulado ‘Un debate para el desarrollo’.

Hasta ahora la derecha no hablaba de “desarrollo”, pero ahora, con gran inteligencia, se disfraza con la palabra mágica.

Bonilla no se anda con chiquitas. Dice que “el debate en nuestro país se ha tornado extraordinariamente chato, predecible y crispado en la política, en la Academia y en la prensa, en donde el cambio de ideas deja mucho que desear”.

“La política está en manos de mediocres, chatos sin ideas -dice Bonilla-, por lo cual debemos hacer un esfuerzo por no entrar en el debate ramplón en el que nos sumergimos si no hacemos un esfuerzo consciente para reenfocar el debate hacia temas más edificantes para cada uno de nosotros y para la sociedad en su conjunto”.

Bonilla ya está pensando en un país manejado por sus propios dueños, como ocurre en Argentina y Brasil con Macri y Temer. Le importa ya poco “si un senador se saca una foto junto a una botella de whisky, si un intendente tiene un primo segundo funcionario de carrera en esa administración o si el presidente de la República contrató como su chofer personal o su consuegro”.

Desde la altura de sus diarios, de sus semanarios, de lugares como la Universidad de Montevideo, nos dice que “la forma de volver a tener un debate constructivo es entonces evitar entrar en la chiquita y tratar de impulsar los debates de fondo desde los ámbitos en que podemos hacerlo, planteando un gran objetivo, ambicioso y potente, que Uruguay sea un país desarrollado en 20 años”.

El economista Bonilla, que financia las actividades de su Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) a través de la Fundación Konrad Adenauer, se propone combatir “el conservadurismo progresista dominante que ha sido sumamente eficaz en esclerosar a Uruguay, inmovilizándolo en un contexto global”, promoviendo “un país desarrollado mediante un programa de reformas de políticas públicas que puede y debe plantearse con convicción política, excelencia técnica y consensos sociales. La reforma educativa, la del Estado, la de nuestra inserción internacional, una agenda de competitividad e innovación, deberán ser las fundamentales. En estos temas hay que centrarse, atados al mástil, intentando ignorar las distracciones de un debate empobrecido, hostil y mediocre”.

La derecha parece estar lista para dar, incluso, la batalla ideológica directa desde sus numerosos púlpitos.

Me pregunto con amargura: ¿la izquierda está lista para ese debate?

Yo creo que no, y que hay que empezar a clarificar conceptos cuanto antes.