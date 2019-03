El Ejército bajó de las redes sociales video de despedida de Manini Ríos

Por orden del Ministerio de Defensa (MDN) el Ejército retiró de las redes sociales y de su página web el video de despedida del excomandante, Guido Manini Ríos.

El excomandante se refirió al deterioro del vínculo con el Poder Ejecutivo, lo que, afirma, derivó en su destitución. Señala que eso “quedo patentizado en los acontecimientos del pasado mes de setiembre en los que se me aplicara una sanción inédita para un comandante en jefe”.

Hizo referencia a su malestar por la decisión de la Justicia de enviar a prisión a un sargento que tenía pena excarcelable, por delitos ocurridos durante la dictadura. “Al presidente de la República le exprese mi malestar por esa situación”, señaló.

Precisó que entre las discrepancias se cuentan “ley de retiro aprobada con claras injusticias, particularmente con la franja más bajas de la fuerza”. Y agregó sus “críticos planteos” sobre el proyecto de ley organiza militar.

Volvió a referirse a la posibilidad de empezar una carrera política: “Al retirarme del servicio activo, si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los mas frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otro puesto de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios”.