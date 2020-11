El estado de salud de Tabaré Vázquez de acuerdo a su hijo Javier

En un flash emitido por Telemundo sobre el mediodía de hoy, Javier Vázquez, hijo del ex presidente Tabaré Vázquez, aportó tranquilidad sobre el estado de salud de su padre, expresando que el cuadro de cáncer pulmonar que padece Tabaré se había complicado por una trombosis en su pierna derecha, que significó un evento agudo propio de personas que padecen esa dolencia, lo que determinó su internación domiciliaria y los correspondientes cuidados de enfermería. Agregó que su padre se está recuperando de la trombosis y se encuentra «bien, estable, sin dolor, está como siempre».

A su vez, agradeció a la población por las muestras de afecto y cariño que llegaron a la familia, a la vez que se comprometió a informar a la población sobre todo lo que tenga referencia con la salud de su padre. Respecto al ánimo de Tabaré, Javier Vázquez manifestó que se encontraba lúcido y hablando sobre eventos de su vida, tanto política como deportiva, al tiempo que está recibiendo amigos más allegados, cuidándose mucho en el marco de la actual situación sanitaria.

Javier Vázquez agregó que se han comunicado con el ex presidente, el actual presidente y la vicepresidenta, así como dirigentes de distintos partidos políticos. En cuanto a los trascendidos sobre el estado de salud del ex mandatario, su hijo expresó que les preocupó mucho que anoche se difundiera una versión sobre su presunto fallecimiento, pidiendo que al respecto se remitieran la familia, sin hacerse eco de otras versiones que no ayudan a la situación social de nuestro país.

En el cierre de su intervención, Javier Vázquez explicó el protocolo de la internación domiciliaria, que básicamente consta de dos visitas al día de personal médico y también dos o tres visitas de personal de enfermería, hasta que le sea dada el alta,