El excomisario Villarejo quedó en libertad

Villarejo atendió a los medios de comunicación a su salida de la cárcel madrileña de Estremera, reivindicó su presunción de inocencia y aseguró que este jueves responderá en la Audiencia Nacional a preguntas de todos los letrados. La Fiscalía pide para él más de 109 años de cárcel en el juicio que se celebrará en diciembre.

Acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, acumuló un patrimonio de más de 20 millones de euros en España.

Comisión rogatoria

El juez de la Audiencia Nacional de España que instruye el caso “Tándem”, Manuel García-Castellón, ordenó emitir una nueva comisión rogatoria a nuestro país con el fin de embargar, bloquear y decomisar tanto bienes como activos financieros mercantiles propiedad de Villarejo. También solicita el bloqueo de cualquier cuenta que tanto él como su hijo, su mujer o su socio tengan en ese país. Lo mismo había hecho ya en diciembre de 2017.

En mayo de 2020, la Policía Nacional de España encontró en los allanamientos realizados en las propiedades del excomisario José Manuel Villarejo un documento llamado ‘Patrimonio’ en el que se detalla un listado de hasta 50 inmuebles repartidos entre España y América; entre ellos había dos palacetes en Uruguay valorados en más de un millón de euros.

García-Castellón señaló que desde Uruguay se ha completado parcialmente esta solicitud y de hecho un juzgado de Montevideo bloqueó por dos años los movimientos a la sociedad Participaciones Marvila SA respecto a los inmuebles de los que es propietaria. Se solicitó además que ampliara información sobre una segunda sociedad denominada Topy SA para ver qué conexión tenía con los investigados.

Sobre esta, el juez dice que, al igual que Pierre SRL, fue adquirida en 2007 por Central de Criterios Creativos (actualmente Cenyt Consultoría Organizacional) cuyo titular real es Villarejo. Y que según mail intervenido al hijo del comisario, José Manuel Villarejo Gil, se identifica a Topy como propietaria y a Pierre como explotadora del Hotel Don Pepe que está ubicado en Punta del Este.

Villarejo también es propietario del histórico castillo Idiarte Borda, patrimonio nacional valuado en 700.000 euros, inmueble que la Intendencia de Montevideo procura expropiar y donde se están desarrollando 42 cursos por la Asociación de Amigos del Castillo Idiarte Borda.

La otra propiedad hallada fue la Casa Ellauri, valuada en 400.000 euros.

“Proyecto King”

En otra de las causas, denominada “Proyecto King”, existe un informe por el que Villarejo se embolsaría 5,3 millones de euros a través de sociedades pantalla, que recogía interceptación de comunicaciones, informaciones bancarias y otros elementos de privacidad de Gabriel Obiang para perjudicarlo en la sucesión al trono frente a su hermano Teodorín Nguema Obiang en Guinea Ecuatorial. A través de este informe se recabó información clave para la encarcelación de Villarejo y su socio Carlos Salamanca Vilches.

Ahora, el magistrado aceptó una solicitud de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realizada en enero de este año, y después de escuchar a la Fiscalía Anticorrupción sobre la misma, aparecen nuevas comisiones rogatorias a Uruguay relacionadas con “las ilícitas actividades” del entramado empresarial del excomisario Villarejo.

Señala el magistrado, que el comisario, hoy ya en libertad provisional, realizó una misión a cuenta del empresario Francisco Menéndez Rubio. En ese ‘encargo’ el entonces comisario en activo, a cambio del pago de 5 millones de euros, se habría comprometido a facilitar la introducción en el mercado español de dinero recibido por empresarios guineanos “evitando los controles administrativos y policiales”.

Parte de dichos pagos, “al menos 1.675.000 euros” fueron satisfechos por Menéndez Rubio desde una cuenta abierta en Suiza por la sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas de nombre Boway Holdings Limited. El juez indica que esa sociedad se nutría a su vez de fondos de procedencia ilícita vinculados a la corrupción en los negocios internacionales, y que el destino de esos 1,6 millones fue las cuentas bancarias abiertas por sociedades controladas por Villarejo y que estaban ubicadas en Reino Unido, Uruguay y Panamá.

Global Sinapsis Investment

García-Castellón indica que de los avances en la investigación, desde la primera comisión rogatoria se han ido corroborando indicios y se sabe que se usó la sociedad uruguaya Financiera Uruplán SA (que luego pasó a llamarse Global Sinapsis Investment SL) como destinataria de pagos por contraprestación del proyecto King.

Así, explica que los documentos que se han remitido por parte de Uruguay “reflejan la operativa de blanqueo de capitales mediante aquel flujo transnacional de fondos” y ha permitido a los investigadores tener un conocimiento más profundo de “la estructura societaria, del entramado de cuentas bancarias y de la propiedad de bienes inmuebles de la organización criminal investigada radicados en aquella jurisdicción”.

Por eso, en esta nueva comisión rogatoria, y atendiendo a lo que solicita la UAI, pide el embargo y decomiso de los bienes y activos financieros de las sociedades creadas por Villarejo en Uruguay. En concreto, los de cuatro mercantiles y los del comisario, su hijo, su mujer (Gemma Alcalá) y su socio en Cenyt, Rafael Redondo.

Amenazas a Pedro Sánchez

En una carta publicada en enero de 2019, el excomisario de policía amenazó al jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez con revelar nuevas informaciones comprometedoras. El dirigente lo trató entonces de “chantajista y corrupto”.

A su salida de la cárcel madrileña, Villarejo dijo: “Me habría gustado que algunos medios de comunicación se hubieran acordado de aquello de la presunción de inocencia y, un matiz, los cuerpos jerarquizados; una cosa es el empleo y otra el cargo. Yo no soy excomisario, aunque me condenaran a galeras seguiré siendo comisario y he tenido el honor de trabajar para mi país. Les digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian”.