El FA crece y gana nuevos votantes

Por Pablo Silva Galván

Una encuesta del Grupo Radar sobre intención de voto, dada a conocer esta semana, indica un crecimiento del Frente Amplio (FA) que llega al 40% mediante la recuperación de sus votantes de 2014. Aunque este resultado no permite inferir cuál puede ser el comportamiento del electorado en octubre, señala que la coalición de izquierda “empezó a recuperar a esos votantes”, dijo a Caras y Caretas el director de Radar, Alain Mizrahi.

No obstante advirtió que ese crecimiento “es engañoso. No hay que interpretar de eso que el Frente Amplio crece a expensas de la oposición”. Crece, destacó, a partir de la recuperación de sus propios votantes y de un cambio en la tendencia de los nuevos votantes, quienes ahora se decantan por el FA.

Explicando la encuesta, Mizrahi dijo que “cuando se cruza intención de voto actual con lo que la gente dice haber votado en 2014 y se hace ese cruce de dos variables veíamos que históricamente el Frente Amplio siempre era el que retenía el mayor porcentaje de sus propios votantes. De cada cien personas que decían haberlo votado retenía el 80%, 82%, 85%, mientras que para los partidos tradicionales los porcentajes eran menores”. No obstante, por primera vez, “desde 2016 que empezamos a realizar mediciones sistemáticas de cara a estas elecciones, el Frente Amplio había pasado a retener un porcentaje menor que el Partido Nacional, lo que era una gran novedad”.

Lo que se observaba “no era que si el FA retenía el 70%, el 30% restante se iba con la oposición. Se iba al voto en blanco, al no sé, no voy a votar, que se vayan todos. Era esa la alternativa”.

“El Frente Amplio estaba muy bajo en relación a su votación anterior. Mucho más bajo que el resto de los partidos en relación a lo que votaron realmente en 2014. Pero no es que esos votantes fueran a votar a la oposición. No, decían: voto en blanco o anulado”, recordó Mizrahi. Y precisó que “en determinado momento el Frente empezó a recuperar a esos votantes, enojados, desconformes, irritados. Empezó a recuperarlos y eso marca un crecimiento. Pero es engañoso. No hay que interpretar de eso que el Frente Amplio crece a expensas de la oposición. Llama mucho la atención en la gráfica que el Frente Amplio recupera sus propios votantes, lo que significa que el porcentaje de fidelización crece y vuelve a ser el partido que retiene en mayor proporción sus votantes de la elección pasada. El 82% de los que votaron al Frente en 2014 dice que volverían a hacerlo. Es un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos meses”.

Otro de los elementos que permite apreciar el estudio es que “con los nuevos votantes, que son unos 250.000, con los que históricamente el Frente Amplio arrasaba, la situación era diferente porque ahora la oposición es el Partido Nacional. Esos nuevos votantes, que están entre 3 y 8 años cuando el Frente Amplio ganó por primera vez, solo conocieron gobiernos del Frente Amplio. Ser opositor es ser del Partido Nacional. El Frente en este segmento estaba segundo y eso se dio vuelta en enero, volvió a ser el Frente el que capta mayor porcentaje de esos nuevos votantes. Ahora crece recuperando a sus propios votantes y captando un porcentaje mayor de nuevos votantes”.

Resaltó que al mirar la gráfica de la evolución del voto este fenómeno comienza a apreciarse “en los últimos tres o cuatro meses. Esto empezó por agosto. Ese mes fue el punto más bajo del Frente Amplio en el último tiempo. Estaba en 30%. A partir de ahí hicimos una encuesta cada dos meses donde se veía el crecimiento y después, a partir de diciembre, se ve que empieza a crecer fuertemente”.

Subrayó que “lo que decrece no son los partidos Nacional y Colorado, es el porcentaje de voto en blanco, anulado, de los no sé. Y se redistribuyen los votos de la oposición, porque muchos de los no sé no son algo totalmente genuino. En muchos casos son algo así como: no voy a votar al Frente Amplio, pero no sé a qué partido de oposición. Es un no sé a medias”.

En este lapso crece el Partido Colorado. “Estaba en 6% en abril del año pasado y ahora está en 14% y eso afecta directamente al Partido Nacional. Además, afecta en primer lugar a (Edgardo) Novick y luego al Partido Nacional. No le capta votos al Frente. Es como un país partido a la mitad donde los partidos de la oposición se redistribuyen los votos y el Frente Amplio trata de recuperar a sus votantes de 2014, que es lo que le permitiría ganar la elección”.

Respecto a octubre, Mizrahi fue categórico al destacar que de estos resultados “no se puede inferir nada, porque el 1º de julio, al día siguiente de las elecciones internas, se baraja y se da de nuevo”.

“Hasta ahora hablamos de la intención de voto por partido pero un escenario con nombres y apellido es totalmente distinto”, subrayó. En ese escenario la intención de voto cambia, “si (Luis) Lacalle es candidato, o (Jorge) Larrañaga, o (Fernando) Antía o (Juan) Sartori. Eso va a dar intenciones de voto totalmente diferentes. Inferir a partir de la intención de voto por partido en este momento qué puede pasar en octubre, no es posible”.

Sobre las internas del próximo 30 de junio, destacó que el escenario es de tres instancias “muy reñidas y, cuanto más lo sean, vamos a tener más gente votando en esas elecciones pensando en octubre”.

En ese sentido recordó que por primera vez “hay una competencia real en los tres partidos y con varios candidatos con posibilidades de ganarla. En el Partido Colorado, según nuestra encuesta, hay casi paridad entre Sanguinetti y Talvi. En el Frente Amplio hay dos que perfectamente pueden ganar la elección y en el Partido Nacional es una incógnita absoluta”.