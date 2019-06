El FA está en la puerta del carnaval electoral

-“Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa/ como blanca diosa/ como flor hermosa tu amor me condena/ a la dulce pena de sufrir/ Ay, Rosa, Rosa, dame de tu boca

esa furia loca / que mi amor provoca /que me causa llanto/por quererte tanto, sólo a ti”.

-Cada día me sorprende más. Ahora, viene con el maestro Sandro cantando la canción “Rosa, Rosa”. ¿Usted fue propietario de algún local de venta de discos o antes se dedicó al periodismo cultural?

-No, para nada, Álvarez.

-Porque pasa sin mirar de la banda de rock La Tabaré, transita por Leonardo Favio y llega a Sandro, Borges.

-Epa, epa, epa. Yo supe ser muy fanático de Roberto Sánchez en mi adolescencia, Álvarez. Le cuento una intimidad, por aquellos años me compré una bata roja -como usaba el “Gitano”- que utilizaba tras bañarme en las mañanas. Después de noche, me calzaba la campera de cuero negro y las botas con tachas para ir a bailar.

-Ah, bueno, Borges. Usted es un camaleón.

-Tengo poliamor musical, Álvarez. Le cuento que traje la canción en homenaje al uruguayo Adrián Caetano que ganó el Martín Fierro en Argentina como mejor director de “Sandro, la serie”.

-¡Gran baluarte!!! ¿Vamos a hablar de televisión o pasamos a la información política, querido Borges?

-Tiene razón, Álvarez. Vamos a nuestros asuntos. ¿Sabía que en las campañas electorales tengo un berretín?

-¿Uno solo, Álvarez?

-Sí, me encanta recorrer las plazas del Centro de Montevideo para recolectar las listas de todos los partidos, las cuales leo de punta a punta.

-Es como un chiquilín que sale a buscar las figuritas para el álbum de la Copa América.

-Algo así, Álvarez. En mis recorridas diarias me llama la atención la escasa presencia de puestos frenteamplistas, en contraposición con el aluvión de muchachos que reparten listas de la oposición. Mire, el miércoles fui a dos plazas y conseguí una sola lista del FA.

-¡A la pipetuá!

-Otro tema, Álvarez, son las famosas columneras. El fin de semana pasado fui en bondi a lo de mi querida viejita y presté atención a los carteles colgados en las diferentes columnas del alumbrado público.

-¿Y?

-No vi ninguna del FA. La mayoría eran del precandidato blanco Luis Lacalle Pou y del colorado Ernesto Talvi.

-Mire, usted. ¿Y qué le dicen en la fuerza política de izquierda?

-A los dirigentes que consulté me informaron que las imprentas están “atoradas” con la cantidad de listas que hay que “sacar” y existe “un importante retraso”.

-Pero, Borges, ¿por qué salen primero las de la oposición?

-Ah, Álvarez. Usted saque sus propias conclusiones.

-Y con respecto a las columneras, ¿qué le dijeron, Borges?

-Me contaron que “es plata tirada” porque es tal la acumulación de pancartas de la oposición que es “una guerra perdida”. No vale la pena. Un elefante no entra en un automóvil. ¿Capice?

-Yes, sir.

-Álvarez, en concreto el FA está “amorralando” los billetes para tirar toda la propaganda en las elecciones nacionales de octubre. No se le puede seguir el tren al precandidato nacionalista Juan Sartori, ni a Lacalle Pou, que decidió desembolsar más dinero de lo previsto dado que el empresario se le viene a las barbas. ¿Sabe cuánto cuesta un segundo en televisión?

-¿Cuánto, Borges?

-Sale 350.00 pesos, a lo cual debe sumarle los gastos por la producción del spot.

-¡Tsunami de pipetuás! No hay billetera que aguante…Excepto la de Sartori.

-¡Exactamont!