El FA se pone al hombro el caso del alcalde herrerista

“Para no hacer de mi ícono pedazos / para salvarme entre únicos e impares /

para cederme un lugar en su Parnaso /para darme un rinconcito en sus altares.

Me vienen a convidar a arrepentirme / me vienen a convidar a que no pierda

me vienen a convidar a indefinirme / me vienen a convidar a tanta mierda”.

-Monumental, Borges. ‘El Necio’ de Silvio Rodríguez. “Yo no sé lo que es el destino / caminando fui lo que fui / Allá Dios, que será divino: Yo me muero como viví”.

-Eso, Álvarez. “Yo me muero como viví”, dice el genio cubano. Brillante. En estas épocas de tanta oscuridad, la frase viene al dedillo.

-Vamos a la información, Borges y dejemos la filosofía y los zapatos de goma para una de estas noches, sobre todo cuando el tiempo esté más templado.

-¡Exactamont, Álvarez! Le cuento que el Frente Amplio (FA) se pondrá sobre el hombro el caso de las presuntas irregularidades en el Municipio Ch, encabezado por el herrerista Andrés Pato Abt, investigado por la Intendencia de Montevideo por las llamadas realizadas por su secretaria, Silvia Balsamao, desde el organismo para convocar a un acto del candidato nacionalistas Luis Lacalle Pou.

-Ya lo hemos hablado, Borges. La noticia sería que la fuerza política tomara riendas en el asunto para no dejar a los funcionarios comunales solos en esta contienda.

-Yes, Sir. Es más, según me informaron en el FA, dirigentes de izquierda se reunirían en los próximos días con ediles para analizar e incentivar la viabilidad de una comisión investigadora en la Junta Departamental. El propósito de la fuerza política es que el caso del Pato Abt esté sobre la mesa. Es un golpe bastante fuerte para el herrerismo, más en tiempos en que el Partido Nacional viene en debacle, según las encuestas.

-¡A la pipetuá!

-Van a hablar con la edila Cristina Fynn, que fue la que realizó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo, para que reactive las pilas. La representante del MPP está esperando los resultados del proceso de instrucción de la abogada de la comuna, Karina Andrea Zabaleta Sanz.

-Ay, Borges, camarón que se duerme…

-¡Exactamont, Álvarez! La cena está servida, no hay que dejar que se enfríe.