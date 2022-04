El FA tensó la cuerda y forzó tiempo de descuento para la aprobación del crédito del BID

El Frente Amplio tensó la cuerda en tiempo de descuento y forzó un nuevo cuarto intermedio a pocos días que venza el plazo para votar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la junta Departamental de Montevideo.

La Intendencia llevó a la mesa de negociación de este martes una contrapropuesta acercando su posición a los últimos requerimientos de la coalición y al no encontrar respuesta satisfactoria, pidió que se llame a votar este jueves a las 14 para que cada parte se haga cargo de su posición a la hora de rechazar un crédito aprobado por el BID que se volcaría en beneficio de los vecinos de los barrios de Montevideo.

La presión surtió efecto y desnudó las diferencias internas que mantiene la coalición en el tema porque el sector Ciudadanos del Partido Colorado propuso un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 con la intención de buscar un acuerdo antes de la sesión de la Junta.

De esta manera, cuando ya el partido se moría se fijó un tiempo de descuento para salvar el préstamo por US$ 70 millones del BID que pretende llevar adelante un plan de limpieza y obras de saneamiento para Montevideo.

La intendencia necesita tres votos de la oposición para alcanzar la mayoría especial que se exige para esta cláse de préstamos, y el único sector que se mostró cercano a la posibilidad de aprobarlo es Ciudadanos, del Partido Colorado, que cuenta con dos ediles, por lo que aún con su apoyo estaría faltando un voto.

Los otros dos ediles colorados que responden al sanguinetismo y a Tercera Vía, juegan en la misma línea del Partido Nacional y pretenden que Carolina Cosse acepte todas las imposiciones de la oposición y modifique sustancialmente el proyecto quitando fondos a la limpieza de la ciudad para destinarlos estrictamente a saneamiento.

Los referentes de la IM y del Frente Amplio llevaron a la mesa de negociación una contrapropuesta que va en la línea que ya había anunciado la intendenta en febrero de disponer de una contrapartida de US$ 12 millones exclusivamente para obras de saneamiento, pero sin modificar el proyecto inicial.

Ayer se agregó también la creación de una comisión especial, tal como lo había pedido la coalición, para el seguimiento del manejo de los fondos y se aceptó reducir el monto destinado a comunicación «en la medida de lo posible».

Ante el rechazo de la propuesta, el FA resolvió llamar a votar este jueves a las 14 en la Junta, lo que provocó un nuevo pedido de cuarto intermedio por parte de Ciudadanos, y el Partido Nacional llamó a una reunión de la Mesa Chica de la coalición para dar una respuesta final que llegará este jueves a las 10 de la mañana.