El fenómeno Sartori y sus consecuencias en el FA

-“La indómita luz/Se hizo carne en mí/ Y lo dejé todo por esta soledad/ Y leo revistas en la tempestad/ Hice el sacrificio/ Abracé la cruz al amanecer/ Por eso rezo…”

-Uhhh…¡Gran tema escrito por Luis Albero Spinetta!

-Un grande, que ya no está entre nosotros, lamentablemente.

-Canción que interpreta Charly García, Borges.

-Bueno, en ese caso mejor no emito opinión sobre ese cantante. Mejor, pasemos a nuestros asuntos de la información política vernácula.

-Sí, mejor, Borges. Lo escucho…

-El fenómeno del precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, que viene creciendo en las encuestas de forma sostenida dentro de la interna de esa colectividad, genera preocupación en la dirigencia frenteamplista.

-Se viene con todo ese muchacho, Borges, ya lo pasó al Guapo Larrañaga y va por Luis Lacalle Pou. ¿Qué le preocupa a la izquierda, mi estimado amigo?

-Y en el FA no descartan que lo pueda alcanzar. Me dijo el otro día un dirigente que las cinco semanas que restan es mucho tiempo y que el empresario cuenta con los medios -especialmente económicos- para alcanzar su objetivo. Para que vea la magnitud de lo que le estoy hablando, Álvarez, esta misma persona me contó que incluso ha visto con sus propios ojos a ciudadanos que han ido a los comités de base del FA a pedir listas de Sartori.

-¿Ehhh? ¡A la recontra pipetuá!

-Me dijo, Álvarez, otro dirigente que esta “irrupción brutal” del mencionado precandidato ha provocado que en las ciudades del interior del país esté “tapizado de carteles del Partido Nacional”.

-Pero, ¿pur cuá, Borges?

-Porque el despliegue a nivel nacional, tanto en presencias como en publicidad, hizo que los demás sectores del nacionalismo no tardaran en invertir en esta campaña electoral. Me explicó este dirigente de izquierda que ahora es “el momento de auge” de los blancos porque todos “los caudillitos locales” trabajan “dos o tres veces más” que en otras elecciones internas.

-¡Upa la nena!!!

-En cambio, la militancia frenteamplista está “más dormida”. Me explicaron que los militantes de la fuerza política, en la actualidad, están lejos de “la base electoral” del FA. En principio, porque nunca les gustó esta clase de competencia interna. ¿Entiende, Álvarez? Es como una costumbre del frenteamplismo.

-Sí, sí. Lo entiendo fuerte y claro.

-Además, saben que el poderío económico de Sartori tendrá consecuencias a la hora de las papas calientes.

-¿Por ejemplo, Borges? ¿Qué le han dicho?

-La famosa y vieja tradición de “comprar votantes”. “Vos quedate seguro, que el día de las elecciones sus potenciales sufragantes van a tener un automóvil en la puerta para llevarlos al cuarto oscuro”, me graficó el dirigente izquierdista.

-¡Tsunami de pipetuás!