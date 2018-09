El Frente Amplio tiene el primer Comité de base feminista

Esta propuesta surgió el 25 de agosto, y su asamblea fundacional fue el domingo 26 de agosto, un día después de los Comités de base. Según Beatriz Rocco, una de las integrantes de esta iniciativa, el objetivo es “abordar las políticas públicas y temáticas de interés social con la caracterización de una perspectiva feminista”.

A la asamblea fundacional asistieron algunos referentes del partido de gobierno como la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, Cristina Lustemberg, Celsa Puente y Patricia González de la Intendencia. Todas ellas dieron su apoyo a la iniciativa.

En el documento de génesis de esta agrupación, se aclara que La Comité está abierto a todo tipo de público, no solamente para mujeres sino para quienes quieran participar con ideas innovadoras. Por otro lado, este espacio de participación no pertenece a ningún sector en particular, que sino que está orientado a jóvenes militantes que buscan incursionar en la política. Actualmente, cuenta con una participación de aproximadamente 50 personas, unas 30 con participación fija.

Con respecto al apoyo hacia alguna precandidaturas, Rocco declaró que la organización tiene muy poco tiempo de acción para manifestarse a favor de determinado sector. “Nosotros no tenemos voto a la hora de acompañar alguna candidatura porque no llegamos a los plazos, pero al menos con voz apoyaremos el proceso, apenas tuvimos el acto de lanzamiento y una reunión, nos faltan debates para dar”, concluyó.

