El gaucho Martínez

-¿Qué más tiene, Borges?

-Espere que no soy un delivery de noticias, Álvarez. ¿Cuándo usted se embarrará los tamangos?

-Es que usted es el sabueso, el especialista, Borges.

-Bueno, bueno, no me adule tanto. Soy uno más que hace su trabajo. Le voy a hablar del precandidato Daniel Martínez.

-Ok, hace tiempo que no me cuenta nada del popular Pelado, Borges.

-Le cuento que en su comando político existe una alta conformidad con el desarrollo de la campaña del exintendente de Montevideo.

-¿En qué se basa ese optimismo, Borges?

-Es que sus asesores han constatado una amplia ventaja de Martínez en el interior del país respecto a sus rivales en la interna frenteamplista.

-¿Y eso por qué sucede?

-Según me dijeron, obedece a que ha recorrido múltiples veces el Uruguay. Primero, como titular del gremio de Ancap, después como empresario, luego como presidente del ente petrolero y también como ministro de Industria, Energía y Minería.

-Ajá…

-La situación se empareja en el departamento de Canelones, Álvarez.

-¿Pur cuá?

-Porque allí es un distrito de gran influencia del Espacio 609, que respalda la precandidatura de la ingeniera Carolina Cosse. Acuérdese que el titular de la jefatura comunal es un hombre de ese sector, Yamandú Orsi, que tiene una alta popularidad.

-Siga, cochero…

-Y en Montevideo, querido Álvarez, la distribución de votos es más pareja porque el resto de los postulantes tienen mayor visibilidad.

-Sigan apostando, señores.