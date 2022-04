El gobierno del “yo no fui”

De los años de México extraño los amigos (algunos se fueron, otros están, pero cuando éramos exiliados, teníamos algo en común muy fuerte. Surge cuando nos vemos, pero nos vemos menos). También extraño los mariachis. Sí, extraño mucho los mariachis y sus cantos. Pedro Infante tenía un corrido que se llamaba “Yo no fui”. Nuestro gobierno debería usarlo como eslogan.

La letra decía: “Si te vienen a contar, cositas malas de mí, manda todos a volar, y diles que yo no fui”. ¿No hace acordar al modo de no encarar del gobierno de Lacalle (h)? No han aprendido a hacerse cargo.

“El Frente Amplio no hizo obra pública”. Pero se pasaron dos años, pandemia incluida cortando cintas. Puentes, escuelas, tramos carreteros… ¿Será que los hicieron en un mes? Más bien creo que terminaron obras iniciadas en la gestión de Rossi. Cuando terminaron de inaugurar obra ajena, guardaron las tijeras.

“Han bajado los crímenes desde que cambió el gobierno”. Bueno, a Heber el “yo no fui” le llevó a decir, luego de asumir, tras la muerte de Jorge Larrañaga: “Me encontré un panorama peor que el que esperaba” (¿?). Pero mientras que en todo el mundo bajó la delincuencia tras la pandemia, en Uruguay la baja porcentual fue menor. “Los delitos se redujeron 37% a nivel mundial durante la Pandemia” (Télam, 2 de junio de 2021).

El canciller Bustillo, con largas cuarentenas (y viáticos) de ida y de vuelta, fue e EEUU a visitar a Pompeo, secretario de Estado de Trump. Este ya había perdido las elecciones y Pompeo preparaba su partida. Votó para presidente del BID, contra un candidato argentino, al propuesto por Trump. Sanguinetti, figura clave de la coalición multicolor, había suscrito una carta en contra, que circuló por el mundo.

Con Bustillo debemos ser sintéticos o el artículo va a salir muy largo. Dejemos las costosas milanesas y otras facturitas. Anunció la que la prioridad era un TLC con China. Para negociarlo se requiere firmar antes una carta intención. Dijo que todo se haría antes de fin de año. Estamos a mediados de abril, no se ha firmado nada y nadie habla o explica. No se firmó y a otra cosa.

Uruguay no vota una resolución de OEA contra la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente desautoriza el voto. El embajador ante OEA dice que recibió instrucciones de cancillería. ¿Quién las dio? ¿Lo encontraron? ¿Lo siguen buscando? No, fue Bustillo. Pero el presiente dijo: “Le pegan a Bustillo, por pegarle nomás. Faltó: “Yo no fui y él tampoco.”

Aunque políticamente hubo un empate técnico, jurídicamente quedó la LUC. A nosotros, los del Sí, nos trataron de “mentirosos”; dijimos que lo primero que iba a hacer el gobierno era subir la nafta. Bueno, lo primero que hizo fue subir el combustible. Pero la culpa la tiene la guerra en Ucrania (¿?).

Ojo, que el sistema de gobernar por marketing del gobierno también funciona a nivel internacional. La televisión del mundo solo habla de la invasión de Rusia a Ucrania (condenable por donde se mire). Otro día hablaremos de la corresponsabilidad de Occidente.

Esta semana la guerra en Yemen cumplió siete años. En los dos primeros meses del año han muerto, en esa guerra, más que en los últimos dos años. En Ucrania murieron unos 650 soldados. Una sola vida sería condenable. Pero en Yemen la cifra, solamente de niños muertos, superó los 85.000. ¿Alguien oyó algo? Miren si mañana sube el pan y nos dicen que es por la guerra en Yemen.

Que las sanciones impuestas a Rusia por Occidente han incidido en el peso del crudo es cierto. No somos tan ignorantes como para no entenderlo. Pero la relación automática del precio internacional con la suba en casa en producto, no depende de la guerra, sino de la LUC. Si no, estaría subiendo en todas partes. Pero para eso está el Estado.

¿Subió la nafta en el resto de América Latina? No. Pero los efectos de la guerra pesan a todos. Ahora, Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela mantienen subsidios al combustible. Chile está estudiando el tema. Los gobiernos fijan el precio por decreto y el consumidor paga un costo mínimo fijo. Uruguay y el Brasil de Bolsonaro no.

Yo ya veo que en los meses que tenemos por delante todas las consecuencias económicas negativas que anunciamos se van a dar. Pero a alguien le echará la culpa el gobierno. No asume responsabilidades, la culpa es de otro. “Yo no fui”.