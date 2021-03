¿El gobierno escucha las recomendaciones del GACH?

Distintas voces se alzaron cuestionando los anuncios del presidente y remarcando que quedó en evidencia que no se está escuchando las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario.

Dirigentes del Frente Amplio salieron a cuestionar la falta de coherencia entre las medidas del gobierno y las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), sobre todo las que tiene que ver con la suspensión de la obligatoriedad de la asistencia clases.

El senador Mario Bergara remarcó que los anuncios de Lacalle Pou fueron «un «déja vu» de lo que pasó en diciembre y en febrero», por «la gran expectativa y los resultados «insuficientes».

«El gobierno no atiende las recomendaciones del GACH. La situación sanitaria es preocupante y no hay reacción acorde a las circunstancias», señaló.

Mucho más duro fue el exconsejero de Primaria, Pablo Caggiani, quien remarcó que «las medidas del gobierno para la educación, van en contra de las indicaciones del GACH».

«No hay una o un solo docente en Uruguay que este defendiendo las medidas de privar del derecho a la educación a los gurises. Las comunidades lo mismo. El gobierno se equivocó feo y debe corregir. Orgullo de nuestras comunidades educativas y nuestra profesión. La gravedad de la situación exigía medidas alineadas con el GACH», agregó.

La distancia entre lo que hace el Ejecutivo y lo que recomienda el GACH había sido especialmente cuestionada por la senadora Lucía Topolansky, quien recientemente dijo tener la impresión de que «en el último tiempo el gobierno no le ha dado pelota” al Grupo Asesor Científico Honorario.

“El GACH ha recomendado cosas y han quedado allí. Hubo una serie de interpretaciones que se alejaron bastante de las recomendaciones sanitarias», añadió la legisladora.

El grupo de científicos había recomendado en su último informe, mantener las clases presenciales en el nivel inicial y primaria. Mientras que en secundaria, una presencialidad «compatible con criterio de distanciamiento físico.»