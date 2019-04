El gran estadio digital del futuro: Así será la millonaria reconstrucción del Bernabéu

El Real Madrid mostró este martes cómo será la reconstrucción de su estadio de fútbol, el Santiago Bernabéu, según se aprecia en un video publicado este martes a través de su cuenta de Twitter.

Por medio de una simulación informática, la grabación desvela el aspecto que tendrá en 2023 el campo, que incluirá una cubierta retráctil que se abrirá en 15 minutos, un videomarcador de 360 grados, así como nuevas zonas de ocio y entrenamiento en el interior de la infraestructura. Además, también contará con nuevas tiendas y un museo interactivo del club, además de ampliar el que ya existe.

🆕🏟 Take a look at the plans for the new Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/ntXWHidlaa

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 2, 2019