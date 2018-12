El Guapo, gracias a las rúbricas, pasó del CTI a cuidados intermedios

-“Y espero despierto la mañana / Fumándome el tiempo en la cama / Llenando el espacio con tu cara / Canela y carbón / Mis manos son hielo sin tu espalda / Mi frente un infierno sin tu calma / Mis ojos la pena en la mirada / Menta y limón”.

-Opa Borges. ¿Qué lo lleva a cantar éstos versos del cantautor argentino Roque Narvaja? No me diga que está enamorado…

-Para nada. Simplemente, es un himno en la redacción de la revista. Lo tarareo cada día, Álvarez.

-¿Qué me trajo, Álvarez?

-Empanadas.

-No sea tonto…

-Al senador de Alianza Nacional y precandidato a la presidencia, senador Jorge Larrañaga, le sacaron el respirador artificial.

-¿De qué habla, Borges?

-Al hombre literalmente lo daban por muerto en la interna del Partido Nacional.

-¡Exactamont!

-Y los números son contundentes.

-La última encuesta de la consultora Equipos, presentada esta semana, registra a Luis Lacalle Pou con 59% de la intención de voto y al Guapo Larrañaga con 28%.

-Pah… En mi barrio eso es paliza.

-Sin embargo, en el entorno del líder de Alianza Nacional esos números son vetustos, viejos, una fotografía sepia, Álvarez.

-¿Pur cuá, Borges?

-Porque no registran el alto logro de Larrañaga de -silbando casi solo y bajito- recolectar 376.427 firmas para convocar un plebiscito que reforme la Constitución en temas de seguridad, como la creación de una Guardia Nacional con militares, cadena perpetua para crímenes graves y habilitar los allanamientos nocturnos, entre otros.

-¡Son 100.000 firmas más que las que necesitaba, Borges!

-Yes, sir. Esto envalentonó al entorno nacional. Una fuente me dijo, palabras más palabras menos: “Ahora vamos a preguntarles a los sectores del Partido Nacional si van a apoyar o no esta consulta. En el caso que no lo hagan, les vamos a exigir que digan públicamente sus propuestas sobre seguridad”.

-¡A la pipetuá!

-El hombre les cantará contraflor al resto como en el truco, pero esta vez no miente; tiene una buena cifra para liquidar la partida antes de tiempo.

-¡Viejo timbero!

-En el entorno de Larrañaga sostienen, además, que se logró poner en primera plana el tema de la seguridad, lo que también embreta al Frente Amplio, que -dicen- deberá salir a responder con claridad las medidas para combatir la delincuencia.

-¡Upa! Van por todo…

-Le digo más respecto a los números de las encuestas: un hombre muy apegado al Guapo me dijo textualmente: “El partido todavía no empezó”. Y me agregó: “A fines de marzo, empezamos con todo”.

-Oh, là, là. Ahora, dígame: Borges, ¿usted no consultó al resto de los sectores del Partido Nacional respecto a qué posición adoptarán frente al plebiscito?

-Obvio, Álvarez. Llamé al senador herrerista y ultralacallista Luis Alberto Heber, quien en un claro estado de malhumor y de forma despectiva, me contestó: “No hemos tomado una postura”.

-Debe estar amargado porque el precandidato Juan Sartori le está comiendo los votos.

-Factible, Álvarez. Luego, los dirigentes de Mejor País me informaron que dejarán en libertad de acción a sus votantes, mientras que en la agrupación de Verónica Alonso imperó el mutismo.