El «herrerismo» se quedó con un ministerio clave en el gobierno

El «herrerismo» tomó el control de un nuevo ministerio, mientras que Alianza Nacional cede un valioso espacio en la interna blanca, tras la muerte de Jorge Larrañaga.

Luis Alberto Heber es sin duda, el mayor referente herrerista por debajo de Luis Lacalle Pou. Y aunque desde el círculo rojo del presidente se empeñen en remarcar que este detalle «no estuvo en el razonamiento» del mandatario, es difícil pensar que una jugada estratégica «de ajedrez» como esta, no haya sido adoptada desde un criterio estrictamente político.

Larrañaga representaba el sector no herrerista del Partido Nacional inmerso en el gobierno, y más allá de las diferencias lógicas con la oposición, tenía buen diálogo con algunos sectores frenteamplistas por su posición «wilsonista».

No pasa por alto su especial amistad con Mujica, por ejemplo, quien tras su muerte dijo que era «una gran pérdida para su partido pero también para el país».

Larrañaga fue quien tomo la bandera del ala «wilsonista» del PN y le gustaba remarcar que fue «el candidato blanco más votado después de la dictadura».

Sus diferencias con el herrerismo quedaron definidas en la última elección interna, y hay posiciones claramente divergentes.

Las especulaciones posteriores a su sorpresivo fallecimiento, planteaban la posibilidad de que Jorge Gandini podía ser quien ocupe su lugar, como una continuidad política de Alianza Nacional al frente del Ministerio. Sin embargo, Lacalle Pou no necesitó pensarlo mucho y movió sus piezas colocando a un herrerista con grandes expectativas presidenciables al frente de un espacio clave del gobierno.