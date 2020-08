«El inconcebible movimiento político que se está dando en Colonización»

El comunicado de los funcionarios sindicalizados expresa: «A cuatro meses de asumir el compromiso de llevar adelante una de las políticas de desarrollo rural más importante del país y la única que permite el acceso a la tierra, la máxima autoridad de Colonización deja el ente sin conocer la situación de las colonias, la población colona y los/las funcionarios/as para ir a hacer campaña electoral por la intendencia de Tacuarembó. Pero si le va mal, puede volver. Así de simple y sin vueltas fue planteado por el ex presidente del Directorio a la prensa en la últimas horas. Afinco informa que se va el presidente de un Directorio que no ha sido capaz de bajar una linea de acción concreta de trabajo, del que sabemos por la prensa el cese de compra de tierras y nada más sobre las intenciones que tienen para el ente. Asimismo, el Directorio se encontrará ahora presidido por el vice presidente del Correo Uruguayo, como si toda la administración pública fuera igual, se cambia una persona por otra sin que medie la tan ansiada profesionalidad y eficiencia de la que tanto se engalanó el nuevo gobierno en la campaña electoral. A los/as trabajadores/as nos surgen interrogantes ¿cómo es posible para un servidor público abandonar la conducción de una institución vital para el medio rural e ir a hacer una “changa” política de aquí a fin de setiembre y luego pensar en volver? ¿Serán legitimadas ante la opinión pública estas acciones que tienen como último responsable al gobierno nacional? ¿Qué sucede con los/las parlamentarios/as van a dejar que el Estado se siga manejando con amiguismos y gauchadas? ¿Cómo no se preocupan de que directores sin conocimiento y experiencia ocupen cargos sustanciales para la vida rural del país y que por si fuera poco cobren salarios nada despreciables? Esta movida política muestra la falta total de respeto de la clase política por las instituciones, el país y sus trabajadores/as. Sin embargo nos muestra con meridiana transparencia, y es lo que nos interesa trasmitir a la ciudadanía, el valor y compromiso de las/los trabajadores/as del sector público para sostener junto a ustedes las instituciones. Los servicios públicos son sostenidos de diversas maneras por el pueblo uruguayo y son sus trabajadores/as quienes hacen andar las empresas públicas, los centros de enseñanza y salud, las usinas potabilizadoras o productoras de energía eléctrica, las comunicaciones y el correo, son ellos y ellas, los y las que dan repuestas con su trabajo ante la ausencia de autoridades. Tal vez por eso los/as trabajadores/as no han logrado la representación plena en los directorios de las empresas públicas, porque los políticos sin destino quedarían desocupados. De pie para el apulso entonces, a todos/as nuestros/as compañeros/as, tanto como aplaudimos a quienes trabajan en la salud por su entrega, aplaudimos el compromiso y la resistencia de quienes trabajan para dar un servicio público. Desde Afinco esperamos que la fuerza y la unión del movimiento sindical alcance para que el pueblo no pierda en la bajada lo que ganó en el repecho. Reiteramos al final el compromiso de velar por más y mejor colonización para los asalariados/as rurales y productores/as familiares porque en esto se juega la posibilidad de seguir arraigados/as y afincados/as a una tierra que cada vez más está en manos extranjeras»