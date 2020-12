«El lockdown es una de las últimas medidas» afirma el GACH en conferencia de prensa

«Nosotros le hemos proviso al gobierno de una gama de opciones. Hay varias posibilidades desde el punto de vista de las decisiones, todas tienen pros y contra (…) El lockdown es una de las últimas medidas; se podrían integrar medidas previas. No nos vamos a expedir acerca del formato al cual hay que ir, sí le hemos proporcionado todas las opciones al gobierno» afirmaron en conferencia de prensa en esta jornada los expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

La conferencia realizada sobre el mediodía de este miércoles se centró en la situación actual del coronavirus y las proyecciones que se prevén respecto a su comportamiento.

En el comienzo de la misma, Rafael Radi, integrante del GACH, describió el crecimiento que se viene produciendo en el mundo en la última semana, donde se han producido la mayor cantidad de infectados y muertos.

«El virus está prácticamente en todos los países del mundo sufriendo aumentos de casos que estresan el funcionamiento de la sociedad (…) El curso evolutivo de la enfermedad pasó de solo brotes de casos a una evolutiva donde en zona metropolitana empieza a haber circulación comunitaria. Es una situación dinámica. Las próximas celebraciones de Navidad y Año nuevo imponen un desafío mayor», detalló.

Con relación a la situación en el país, el científico afirmó: «Uruguay está en su primera ola. No habíamos tenido una primera ola aún por el conjunto de medidas desarrolladas. Cuando uno piensa en los modelos de transmisión de enfermedades contagiosas pensamos en el modelo SEIR (susceptibles, expuestos, infectados y recuperados). Hoy en Uruguay todos somos susceptibles. Más de 99% de la población uruguaya es susceptible de contraer Covid”.

Con respecto al papel que puede jugar la población, el grupo de expertos expresaron que la medida principal es evitar la exposición: «la única estrategia sostenible es evitar la exposición al virus», se insistió.

Fernando Paganini, otro de los miembros del equipo, rememoró la secuencia de comportamiento de los casos haciendo alusión al cambio de fase producida en el mes de noviembre, donde se pasó a la fase de crecimiento exponencial.

«En 12 días se duplican los casos. ¿Por qué cambiamos de fase? por el incremento de contactos. En lugar de unos pocos brotes grandes que registrábamos en el pasado, ahora los rastreadores tienen que seguir una cantidad de brotes simultáneos. También aparecen demoras en el proceso de detectar contactos y rastrearlos, y cuanto más tiempo lleve aislar los contactos, más aumentará (…) si se mantiene esta tendencia que parece estar firme: habrá 1200 casos diarios y 120 camas de CTI ocupadas, es una previsión, un ejercicio se hace para ver qué podría ocurrir», explicó.

Paganini agregó que «cuando un fenómeno es naturalmente inestable, si se lo quiere controlar, eso se hace con mucho cuidado y esfuerzo. Es lo que Uruguay hizo en los primeros 7 meses de la pandemia. Cuanto más tarde se actúe mayor será el esfuerzo a realizar».

Henry Cohen, por su parte hizo énfasis en las estrategias de mitigación, a las que definió como, esto es, el uso de máscaras, el distanciamiento y evitar reuniones prolongadas, entre otras.

«Es muy importante mantener la burbuja en el tiempo; no podemos tener una hoy y otra mañana», ella debería reducirse a 6 miembros, recomendó.

«Somos los mismos que conseguimos poner a Uruguay como ejemplo mundial (…) tenemos que seguir cuidándonos lo máximo que podamos y esto es mantener las medidas no farmacológicas (…) cuidémonos con todos, hagamos solo lo imprescindible y con los imprescindibles», concluyó retomando una frase del científico Gonzalo Moratorio, recientemente reconocido por la revista Nature.

Con respecto al tema de la vacunación, Radi precisó que se espera que en el primer trimestre de 2021 se dé comienzo a la misma, aunque habrá que esperar para saber cuántas vacunas llegan a Uruguay y cuál es la logística de traslado, «hay un montón de desafíos y se está trabajando en eso», precisó Radi.

Hasta que esto no sea claro, la clave es «la disminución de la movilidad, del número de contactos, la disminución de las burbujas o en lo posible solo una, evitar actividad en lugares cerrados, aprovechar aire libre en forma responsable y respetar protocolos (…) aún no hemos perdido control en forma definitiva sobre la epidemia. Hemos ganado mucho tiempo. Pero ahora nos queda una etapa importante de muchos meses donde no podemos tirar lo logrado. Retomar el control depende de la sociedad, de las medidas y del aislamiento. Es imperativo reaccionar para retomar el control y aplanar la curva», enfatizó.

Las proyecciones aportadas por los expertos, pudieran sufrir modificaciones, ante la llegada de personas del exterior, así como por las celebraciones de fin de año, «van a haber desafíos adicionales”, recalcaron.