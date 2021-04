El mensaje que Lacalle nunca dará

Compatriotas

En esta grave hora, quiero trasmitir mi dolor y angustia -y el de todo el gobierno- por las muertes que se está llevando la pandemia. No hay palabras para expresar lo que sentimos profundamente. (Aquí el presidente debe bajar el mentón y hacer una pausa).

También desde el gobierno quiero expresar nuestro orgullo y pleno apoyo a todo el personal de salud y a los científicos que están trabajando sin desmayo, con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Están dando una muestra tremenda de amor al prójimo y al pueblo. Muchísimas gracias.

Nuestra actitud como gobernante ya es conocida: ponemos a disposición de la gente los mejores recursos, aplicamos medidas restrictivas de la movilidad y apoyamos desde el Estado a los sectores mas vulnerables. En forma paralela a un Estado activo y presente, apelamos a la libertad responsable. La combinación de Estado presente y libertad responsable no ha sido suficiente para enfrentar la pandemia. Yo mismo me he equivocado cuando asistí a un asado de los arroceros o cuando no tome precauciones cuando me vacune en el Hospital Maciel. Lo lamento. No debió haber ocurrido.

Todo lo que hicimos no ha sido suficiente. Debemos hacer otras cosas. Mientras avanzamos con la vacunación -que no debe hacernos bajar la guardia hasta que hayamos llegado a importantes porcentajes de vacunación en la población- debemos apelar sin debilidades a un nuevo esfuerzo.

Les pido que durante un mes, a partir de mañana, haya una reducción drástica de la movilidad. Todos en nuestras casas. Todos, con la excepción de las actividades imprescindibles para el mínimo funcionamiento de la sociedad.

La economía va a sufrir. Vamos a tener mas zozobra económica en algunos sectores, pero no hay otro remedio que parar la movilidad. El Estado actuará vigilando el cumplimiento de esta medida. Es posible. Podemos hacerlo. Estamos preparados para observar tecnológicamente si baja o no la movilidad. Podemos.

El Estado velará por todos. Esta es una medida de salud pública que sin duda tendrá costos económicos. No hay dudas. Pero en esta hora preferimos esos costos a seguir aumentando los costos en vidas humanas.

Paralelamente he ordenado al Ministerio de Economía, preparar un proyecto de ley que establezca, a través del IRPF, un esquema de Fondo Coronavirus para todos los trabajadores, privados y públicos. Esta medida será transitoria con un plazo que el Parlamento determinará. Necesitamos recursos económicos. Por ahí habrá un aporte. Al mismo tiempo, se utilizarán los fondos contingentes que posee el país, para fortalecer las políticas de apoyo al sector privado. La idea es salvar empleo.

Por eso digo: el Estado velará por todos.

Al finalizar ese mes de quedarnos en casa -con apoyo para poder trabajar en forma remota, aquellos que pueden- convocare a las universidades para constituir Grupos de Apoyo Ciudadano, integrado por asistentes sociales, psicopedagogos y psicólogos, para apoyar acciones con las familias de los sectores vulnerables. Pretendo con esto -con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas- llegar a cada rincón con apoyo de carácter humano. Asimismo, se fortalecerán los recursos para el Mides y su apoyo a las ollas populares. En esta tarea también trabajarán todas las intendencias.

También convoco a todos los partidos, para dejar de lado el lícito debate político para unirnos en esta hora, sacar adelante estas acciones y poner a disposición de la Patria, los mejores esfuerzos que la Historia manda.

Asimismo propongo que todos los partidos políticos reflexionen y tomen decisiones para que luego de la pandemia, destinemos mas recursos a la salud y a la ciencia. Ha quedado demostrado -por si había alguna duda- que han sido y seguirán siendo un pilar de indudable importancia para nuestra sociedad.

Finalmente: la hora es grave. Podemos salir adelante. Sin titubeos y con compromiso, desde el Estado y desde cada uno de nosotros y en cada rincón de la Patria.

¡Podemos!

Muchas gracias.