Desde el sindicato aseguran que que «hay un debilitamiento de las políticas públicas y no hay diagnósticos explícitos».

La salida de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social sigue dando que hablar. En las últimas horas desde el sindicato del Mides aseguraron que se enteraron por Twitter de la noticia de que Pablo Bartol dejaba de ser el ministro y que el nuevo titular de la cartera sería Marín Lema, un hombre del círculo más cercano al presidente Lacalle Pou.

La noticia se conoció unas horas antes del inicio del acto virtual del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando el presidente Lacalle desde su cuenta de Twitter anunció el cambio ministerial y adelantó que el diputado Martín Lema sería quien asumiría la conducción al frente del Ministerio de Desarrollo Social.

Lucía La Bouonora, secretaria general de Utmides, dijo que «nos enteramos por Twitter». Desde su perspectiva, el cambio y la forma en la que se procesó, «viene a confirmar que el Mides está sin rumbo». La dirigente recordó que desde el 2020 el sindicato alertó en distintas oportunidades que no se conocía la orientación de las políticas públicas ni las motivaciones de algunas decisiones adoptadas por las autoridades, en relación a despidos injustificados, cierres de programas sin mayores explicaciones y sin alternativas para las personas que accedían a esas políticas públicas. La Buonora aseguró que «hay un debilitamiento de las políticas públicas pero a la vez no hay diagnósticos explícitos», y que cuando se toman medidas drásticas como prescindir de técnicos o descartar programas no se explicitan motivos técnicos ni evaluaciones.

«No queda muy claro qué es lo que hay atrás de ese tipo de decisiones pero sí queda evidenciado que se viene desarrollando una política orientada al asistencialismo, sin previsión, sin un trabajo específico con las familias, con los hogares, incluso sin que se realice un trabajo con las ollas populares y las comunidades».

Sobre las expectativas del sindicato en relación a al nuevo ministro, la secretaria general de Utmides fue cauta y apuntó que aspiran a tener un diálogo fructífero. Recordó que Lema en su actividad parlamentaria estuvo detrás de los temas relacionados con el desarrollo social y en ocasiones, expresó «algunas afirmaciones desafortunadas» hacia las trabajadoras del Mides. «Ahora esperamos que trabajando con nosotras, como nuevo ministro y al ser la persona que va a dirigirla política social del gobierno, que se pueda dar cuenta de lo erradas que estaban esas declaraciones, como por ejemplo, que estamos todas acomodadas». La Buonora remarcó que algunos de esos conceptos vertidos pueden formar parte de ciertos prejuicios que hay en parte de la sociedad «pero nuestros legajos están ahí a disposición para que el ministro los pueda analizar en detalle y revertir esa imagen que tiene de nosotras». Asimismo, señaló que como sindicato confían en poder desarrollar un buen diálogo con el nuevo jerarca, «algo fundamental para que podamos fortalecer no solamente las políticas sociales sino también el marco normativo y la legislación relacionada a los derechos».