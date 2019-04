El Ministerio del Interior le dio garantías a Cutcsa para trasladar a la gente de Nacional al Campeón del Siglo

Luego de la comunicación del doctor Jorge Barrera con Juan Salgado de CUTCSA, el presidente de la empresa de ómnibus habló con Jorge Vázquez en el Ministerio del Interior y este le dio las garantías para los trabajadores y los que viajen en los ómnibus, para concurrir al clásico en el estadio Campeón del Siglo.

Salgado contó en Sport 890, que Vázquez le dijo que la idea era transportar a la gente desde un punto de concentración que sería en el viejo aeropuerto al estadio de Peñarol, con todas las garantías para trabajadores y quienes viajen. «No tuve mucho que pensar, nosotros somos una empresa de transporte en la que tenemos mucho respeto por nuestros clientes, hemos dados soluciones a barrios enteros en situaciones mucho más complicadas que esta. Nos extraña que se hable de quien se hace cargo si pasa algo; CUTCSA y todas las empresas de transporte se están haciendo cargo todos los fines de semana en todos los partidos que se juegan en Montevideo, no veo diferencias en este caso. Todos los fines de semana pasa algo, difícil que haya uno en el que no se rompa un vidrio o algo.

Lo único que nosotros priorizamos cuando el presidente de Peñarol me lo plantea, es hablar con las autoridades del Ministerio, para saber que apoyo policial íbamos a tener en el trayecto. Me comuniqué con el sub secretario Jorge Vázquez y me dijo que se tendrá todo el apoyo necesario para darles seguridad a quienes trabajan y a quienes van arriba del ómnibus, como una sociedad civilizada que somos.

CUTCSA lo que va a hacer es en vez de ir subiendo gente en las paradas, es ir a buscarlos a un punto de concentración (el viejo aeropuerto), allí suben pagan el boleto normal, los llevamos y paramos donde digan las autoridades; a la vuelta se suben los esperamos en el lugar que se marque y los llevamos de vuelta al mismo punto. Van a ser cuarenta omnibus que van a salir en cuatro viajes de a diez. Es el mismo riesgo que se corre todas las semanas en cuanto a las empresas de transporte.

Está todo listo, a nosotros nos comunican día y hora y allí vamos a estar» afirmó Juan Salgado.