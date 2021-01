El ministro del Interior será operado en Argentina, con una intervención que se hace en Uruguay

La operación será el martes de la semana que viene en el Hospital Italiano. Según se explicó, allí se le realizará una cirugía mínimamente invasiva, por lo que luego se prevé una internación de 24 horas y control evolutivo ambulatorio.

Desde el Ministerio del Interior aclararon que «la mencionada técnica quirúrgica no se realiza en nuestro país, razón por la cual se decidió realizar la misma en la República Argentina».

En contacto con Caras y Caretas Portal el Doctor Osvaldo Vargas integrante de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay indicó que las intervenciones minimamente invasivas tanto en las patologías de columna que pueden ser traumaticas, degenerativas, tomurales o deformativas se realizan en Uruguay, en instituciones tanto públicas como privadas.

Reconoce el derecho del Ministro Larrañaga como de cualquier ciudadano de operarse dónde entienda necesario, pero la afirmación categórica desde el Ministerio del Interior, de que esa técnica quirúrgica no se realiza en el pais, causó malestar porque eso no es cierto.

Mediante comunicado público la SOTU hizo saber que : «La Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay (SOTU) y la Sociedad Uruguaya de Cirugía de la Columna Vertebral (SUCVE) emitieron hoy un comunicado informativo a los medios y población en generar que en Uruguay se realiza la técnica quirúrgica de columna mínimamente invasiva desde hace varios años, tanto en el ámbito privado como en el público.

Ante algunas versiones que indicaron que ese tipo de operación no se realiza en el país, los profesionales expresan en el comunicado que;

“Entendemos que cualquier ciudadano tiene derecho a operarse dónde y con quién quiera. Independientemente de esto, no nos parece apropiado manifestar que: “esta técnica no se realiza en nuestro país”.

El comunicado, difundido en las redes del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), concluye con la firma del Dr. Osvaldo Vargas Presidente del SUCVE y del Dr. Eduardo Vilenky Presidente de SOTU.