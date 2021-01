«El Ministro Salinas no puede ser tan irresponsable»

A traves de un mensaje difundido por las redes, el dirigente sindical sostiene:

«En la Comisión de Salud del Senado, el Ministro Salinas expresó: “Tuvimos todas las marchas que quisimos ¡y déjenme decirlo, porque alguna válvula de escape tengo que tener!” Y continuo su intervención dejando entrever que las movilización de la diversidad, la marcha estudiantil, las del PIT-CNT, la FUS, COFE, Sindicatos de la Indistria y FENAPES, jugaron un papel importante en la propagación del virus.

Entonces da a entender que nuestras marchas son responsables de la avalancha de contagios.

Se supone que deberíamos estar con COVID cientos de dirigentes sindicales, organizadores de las marchas, que algún hilo epidemiologico llevó a los rastreadores a los sindicatos.

Pues no, uno puede leer todos los informes del GACH y de ninguno surge que los contagios procedan de manifestaciones sindicales. Nos preocupamos en ver y analizar cada marcha y llevarla 15 días hacia adelante, para ver los efectos de la actividad y no se encuentran picos dentro de esos márgenes.

Entonces esperamos que el ministro se retracte o por el contrario que presente evidencia científica de que las movilizaciones han traído olas de contagios como las que estamos viviendo.

El 6 de diciembre el propio ministro Salinas explicó dónde estaban los focos, declarando: “En cuanto a los 52 brotes en Montevideo, diez son en colegios, nueve en clubes deportivos, cuatro en locales gastronómicos y tres en residenciales, además de «numerosos casos intrafamiliares»”, por ende las marchas que plantea Salinas se las olvidó en esta nota.

Hemos actuado con total responsabilidad en las marchas sindicales y de hecho no hemos tenido que cerrar locales sindicales por casos de COVID. Por suerte hemos filmado con un dron para que se pueda observar el distanciamiento físico y el uso de tapaboca.

Pero aunque no quiere ser retrógrado, en cierta medida lo es porque, qué van a hacer los trabajadores sin un día llegan a trabajar al Frigorífico Clay y se encuentran que les ofrecen rebajar su salario un 65% o los echan y a los que no aceptaron los echaron.

Qué van a hacer los trabajadores del Mides si ven perder su trabajo, sin razones debidamente fundadas, o si se vota la LUC en plena pandemia, reunidos en una sala que no sé bien cómo ventilan y en las que están más de 100 personas (entre legisladores y trabajadores del Palacio), si se vota un presupuesto que contiene un recorte de gasto de cerca de 380 millones de dólares y que impacta en educación, vivienda, salud, y políticas sociales compensatorias.

Eso es lo que plantea el ministro, que no cumplamos nuestra labor sindical, que si perdemos nuestros trabajos nos quedemos inmovilizados, cuando el

propio presidente Lacalle planteó en una de las conferencias que se podían hacer movilizaciones de Tel Aviv como ejemplo de que se podía movilizar cuidando los protocolos necesarios, y eso hicimos. Pintando Avenida del Libertador y 18 de Julio para que los miles de manifestantes se colocaran en su punto de lucha y así sucedió.

A veces se buscan responsabilidades absurdas, sin colocar un solo elemento de prueba, simplemente para generar dudas y brechas en la sociedad.

Por eso lo del principio, el ministro tiene que ser responsable porque es la autoridad sanitaria del país y nosotros lo hemos respetado.»