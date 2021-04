«El movimiento popular sabrá sobreponerse y alcanzará las firmas para el referéndum»

El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, explicó en Legítima Defensa este viernes que la tarea central de todo el movimiento sindical en este momento, es el referéndum por los 135 artículos de la LUC, y se mostró convencido de que «apelando al fuerte compromiso de la militancia», se logrará el objetivo de alcanzar la cantidad de firmas necesaria.

«El movimiento popular sabrá sobreponerse a las adversidades que tenemos, que cada vez son más, pero cuanto más difícil a los uruguayos nos gusta más. Y vaya si sabemos de hazañas», recalcó.

Anunció que saldrán «por todo el país, con todos los cuidados sanitarios, para no poner en riesgo la salud de nadie».

«Vamos a salir a lo largo y ancho del país a hacer barriadas controladas para dar un buen empujón para llegar al objetivo, que sin lugar a dudas vamos a alcanzar», señaló.

Rodríguez explicó que se pidió un cambio en el conteo del año que contempla la Constitución para juntar las firmas, porque la situación de pandemia y la regulación del derecho a reunión, cambiaron las condiciones, y «porque no queremos generar aglomeraciones».

«Seguramente no tendremos esa consideración del gobierno, pero confiamos en que apelando al fuerte compromiso de la militancia, vamos a llegar al objetivo», agregó.

Desmantelamiento de ANCAP

Durante el programa, Gerardo Rodríguez se refirió al desmantelamiento que el gobierno lleva adelante en el ente estatal, y puso en duda que el presidente Luis Lacalle Pou, pueda cumplir con su promesa electoral de bajar los precios de los combustibles.

Estas fueron sus frases principales:

-«La película empezó en el año 2019, cuando el entonces candidato a presidente se golpeaba el pecho y decía que iba a bajar los combustibles, y que todo ajuste era un tarifazo».

-«El precio de los combustibles se sostiene sobre tres pilares fundamentales, por un lado el precio del crudo y el tipo de cambio, en segundo lugar, por una fuerte carga impositiva que sostiene el desarrollo de la salud, la educación, la seguridad social; y en tercer lugar ,un rol social y productivo de un ente autónomo, con una lógica y un cometido diferente al de una empresa».

-«El promedio del crudo en 2019 era de 65 dólares el barril. Hoy está a 63 dólares, es decir que está al mismo precio».

-«¿Qué pasó entonces? Que se disparó el dólar en el país por la devaluación de los primeros días de marzo del nuevo gobierno, que si bien se generó por factores externos, todos recordaremos que importantes actores del Ejecutivo, como el ministro de Ganadería y el propio presidente, decían que estaba bien, porque teníamos que tener un dólar fortalecido. Eso le generó una pérdida de 55 millones de dólares a Ancap».

-«Las principales autoridades del gobierno tenían que salir a dar tranquilidad al mercado, ´para contener eso, y no a fogonear el aumento y la suba. Se dio un aumento dos o tres veces mayor que en Argentina o Brasil».

-«En abril, ya con la pandemia instalada, el gobierno aumentó un 11,75% el Imesi a las naftas, pero no se trasladó al precio, entonces lo paga Ancap, es decir que lo termina pagando la gente, porque Ancap es el Estado. El aumento del Imesi repercutió en una pérdida para Ancap de 38 millones de dólares, que terminó pagando el pueblo».

– «Tenemos entonces, por un lado 55 millones por la devaluación, 38 por el aumento del Imesi, en total, son 93 millones de dólares que perdió Ancap como consecuencia directa de decisiones del gobierno».

– «Si esa pérdida no tuvo mayor dimensión, fue porque hubo excelentes resultados del área operativa que ganaron más de 70 millones de dólares, entonces se atenuó la pérdida, y quedó en 12 millones de dólares».

– «Y en 2021 se imponía un ajuste mayor. Cuando se hizo el último ajuste de los combustibles, Ancap pidió un 12%, y el gobierno le dio 6%. Ahora, por más invento que hagan de PPI o de fórmula de cálculo, Uruguay es un país que depende de los precios internacionales, por lo tanto, el invento que quisieron hacer aparecer como un instrumento que iba a hacer bajar el precio de los combustibles, les está diciendo ahora, tenés que subirlos. Y no lo pueden sostener. Y si lo frenaron, fue para no afectar a los malla oro».

– «El presidente nos dijo a todos los uruguayos que a los malla oro no los vamos a tocar. Entonces, está siendo coherente con sus afirmaciones».

– «La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, dijeron que para no subir los combustibles, en abril, el gobierno invertía 30 millones de dólares. Si uno mira el balance 2020 verá que Ancap más o menos facturó 200 millones de dólares por mes, entonces, ¿Cuánto piensan subir los combustibles? ¿15%? porque para invertir 30 millones, es lo que deberían subir».

– «O están pensando ajustar un 15%, o nos están mintiendo. Vamos a ver cuánto ajustan, porque eso sería un disparate. Yo voy a esperar el ajuste, porque si lo hacen hasta 7% van a mantener el precio de 2019».

– «O ajustan menos, y empiezan a cumplir con la promesa del presidente, o ajustan por encima de 7, y no solo no los estarán bajando, sino que los van a empezar a aumentar. Y ahí se empezarán a caerse todas las mentiras».