El Observador no cumple obligaciones con sus trabajadores

Sueldos no se pagan en fecha, no se abonan salarios vacacionales ni cuotas de despidos, deben medio aguinado de junio, según denuncia el sindicato.

El diario El Observador incumple sus obligaciones con sus trabajadores: no paga los sueldos en fecha, no terminó de pagar el aguinaldo de junio y no abona los salarios vacacionales, denuncia el sindicato Asociación de Trabajadores De El Observador (ATEO).

Indica el sindicato que al 10 de diciembre “no hemos cobrado nuestro salario de diciembre” y agrega que “la situación actual es aún peor que la de meses anteriores, cuando al menos se nos abonaba un porcentaje del sueldo en fecha”.

Recuerda ATEO que desde hace meses los trabajadores atraviesan una situación “similar a la de los empleados de otras empresas, con envíos al seguro de paro e incluso despidos”.

Tras señalar que a raíz de la pandemia de covid-19, que ha golpeado a las empresas periodísticas, indica que “la dificultad de cobrar los sueldos en fecha luego se extendió a otras obligaciones, como el pago de los salarios vacacionales –que no se están abonando-, liquidaciones de despidos y el medio aguinaldo de junio”.

“No escapa a nuestro conocimiento que estamos ante tiempos complejos. No obstante, rechazamos que, una vez más, seamos los trabajadores quienes quedamos rehenes de la situación”, sentencian más adelante.

Entienden que las dificultades para cobrar sus remuneraciones “generan efectos muy complejos en la vida diaria de cada uno de nosotros”.