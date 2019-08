El pase de Brian Rodríguez está muy trancado

El pase de Brian Rodríguez se ha convertido en una novela, cada parte utiliza los mil y un artilugios para inclinar la balanza a su favor.

Peñarol tiene todo solucionado con Los Ángeles Fútbol Club para hacer el pase, pero se quisieron comunicar con el empresario y no lo encontraban, porque estaba con el pase de otros jugadores en Holanda.

Ahora que se comunicó, Bentancur dice que Peñarol no quiere pagarle el 20 por ciento que le corresponde al jugador, lo que los aurinegros desmienten. Hay algo claro, si el jugador no recibe el 20 por ciento y no firma en la AUF que lo recibió, se reclama y es obligación pagarlo.

Por otro lado hubo una charla del vicepresidente de Los Ángeles, el señor John Thorrington con Bentancur; el empresario habría pedido el 10 por ciento del contrato del jugador, algo que en Italia se estila y que está fijado en un 7 por ciento. A su vez Bentancur mostró su molestia porque se comunicaron con Peñarol y no con él.

Thorrington contestó que el se comunicó con el club porque la operación es de club a club y que no pensaba darle nada del sueldo negociado.

Por otro lado se habla del interés de otros clubes en Europa, pero el jugador no tiene pasaporte comunitario, lo que ya se había tratado.

A esta altura todo parece muy caprichoso, obvio que por intereses, y el jugador está lejos de irse en este momento.