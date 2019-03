-“Te busqué en mi auto rojo a las 6/ llevaba un frac muy nuevo/ que en verdad no me quedaba muy bien/ te llevé por la ruta que va al sur/ nene no vas rápido/

dijiste mirándome extrañada”.

-Criminal, Borges, usted es un asesino serial.

-¿Pur cuá, Álvarez?

-Usted bien lo sabe, sotreta. Juntos bailamos ese himno de Vilma Palma e Vampiros en aquellas noches fantásticas de La Luna, Quetzal y Mariachi. ¿Se acuerda de la esquina de Gabriel Pereira y Oscar Gestido?

-Cómo olvidarla, cómo olvidarla…

-Sí, claro, si usted tiene más noche que el rocío. Cómo va a olvidar aquella emblemática esquina. Pero más allá de la fanfarria, usted me introdujo un puñal trapero porque sabe que con la banda rosarina me une mucho más que la música.

-Ya lo sé, Álvarez, su amorío con la corista de Vilma Palma e Vampiros, Karina Di Lorenzo.

-Basta, Borges. No me dañe el corazón, que los exámenes de hipertensión me dieron fatales.

-Tranquilo, Álvarez. Lo que pasa es que usted come como lima nueva, viejo. Cambiemos de tema, vayamos a los asuntos políticos.

-Dele, es lo que espero de usted cada viernes.

-Este sábado los socialistas se juegan una instancia decisiva, estimado Álvarez.

-Cuente, amigo.

-Los “latas” elegirán el Comité Central del partido y a su futuro secretario general. Como ya adelantamos varias semanas atrás, los candidatos para ese puesto son el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Santiago Soto, por el lado de los denominados renovadores, y el diputado Gonzalo Civila por el costado de los ortodoxos o “garganistas”.

-Siga, cochero…

-Pero, además, se votará la lista al Senado para las próximas elecciones nacionales.

-¡A la pipetuá! No me diga que las tiene.

-Obvio. Apunte. La plancha de los ortodoxos se compone de la siguiente manera: Daniel Olesker, Liliana Queijo, Enzo Malán, Gabriela Barreiro y Roberto Chiazzaro.

-Parece el mariscal Alberto Kessman diciendo quiénes entran a la cancha. ¿Y los renovadores, Borges?

-Afine el lápiz, Álvarez. Emulando al gran Kessman le canto la alineación: Mónica Xavier, Julio Bango, Daisy Tourné, Jorge Basso y Rosita Inés Ángelo. Le cuento que están habilitados para votar 2.600 socialistas.

-¿Qué más sabe, Borges?

-En los renovadores que siguen la línea de la actual secretaria general, la doctora Xavier, existe un hermetismo total en cuanto a las propuestas de futuro.

-¿Y con los ortodoxos?

-Me reuní con un par de ellos a tomar un café y están más calientes con el actual mandato en el Partido Socialista que el día que cesaron al director técnico de Nacional, Eduardo Domínguez.

-¿Pur cuá?

-Bueno, se quejan del anquilosamiento que ha tenido el partido durante la gestión de Xavier. Me dijo un importante dirigente que durante este mandato los socialistas se corrieron hacia “la derecha” y ellos pretenden “moverlo hacia la izquierda” como -dicen- afirman sus postulados fundacionales.

-¡Tsunami de pipetuás!!!

-Álvarez, los también llamados “garganistas” buscan apoyarse en las organizaciones sociales. Asimismo, crear -lo que me manifestaron- como “un bloque social de cambios”, que tendrá como buque insignia una reforma tributaria para que realmente paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos.

-¿Se acuerda que en una charla aquí usted me habló de la afonía de Xavier, en tanto el PS no tenía voz en la opinión pública?

-¡Exactamont! Uno de los dirigentes que compartía el café conmigo recordó ese concepto y me dijo: “Queremos recuperar las cuerdas vocales del partido”.

-¡Maremágnum de pipetuás!