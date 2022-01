El Referéndum y la campaña tóxica

A 60 días del Referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el optimismo del gobierno, inducido por los primeros estudios de opinión pública, se diluye a la vez que nuevos sondeos salen a la luz, ahora mostrando en la intención de voto ventajas para el SÍ.

Este martes el presidente Lacalle Pou reunió a los intendentes de su partido, jerarcas del gobierno y otros dirigentes nacionalistas seleccionados para trabajarlos psicológicamente ante un escollo monumental, que no previeron nunca, convencidos como estaban de que era imposible que se alcanzaran las firmas. De acuerdo a lo que trascendió en la prensa, Lacalle Pou intentó motivar a sus huestes como un director técnico antes de un partido definitorio, ya no para el campeonato, sino para salvarse del descenso, que consideran inevitable si la LUC se llega a derogar.

Aparentemente, el oficialismo está preocupado porque la campaña va a estar plagada de argumentos falsos distribuidos por la oposición para confundir a la gente. Sin embargo, hasta el momento, los que han difundido bulos permanentemente son ellos mismos. En las últimas horas, por ejemplo, le adjudicaron a la LUC el operativo en la ruta en el que fue detenido el auto en el que viajaba Nicolás Schiappacasse, quien portaba un arma denunciada por robo para entregar a gente de la hinchada, como si antes de que se aprobara esa Ley no hubiesen existido los controles de rutina en las rutas, especialmente camino a un clásico que ya venía caldeado. Unos días antes, ante la conmoción social por la violación de varios hombres a una mujer en el barrio Cordón, inventaron que si se derogaba la LUC, los violadores condenados podrían beneficiarse de salir anticipadamente por trabajo o estudio, cuando ya era expresamente inaplicable la libertad anticipada para los condenados por el delito de violación según lo dispuesto en el código penal vigente.

En cualquier caso, la estrategia de confusión y mentira más escandalosa no viene dada por los disparates que dicen los militantes y dirigentes de la coalición, sino por los actos de gobiernos definitivamente craneados para engañar. Por ejemplo, la política de tarifas de los combustibles, congeladas artificialmente a extremos insólitos, para que la gente no advierta las consecuencias nefastas de los artículos de la Ley de Urgencia que obligan a ajustarlos todos los meses siguiendo una paramétrica asociada a los precios de paridad de importación. Este mes, otra vez la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua indicó en su informe que la nafta tendría que aumentar más de un 11% en su precio de venta al público y el gasoil más de un 8%, y el Ejecutivo otra vez se conduce a mantener incambiada la tarifa para evitar que el festival de subas mensuales que debería aplicar, si siguiera la norma, termine de destruir cualquier posibilidad de que la LUC sobreviva el Referéndum.

Es evidente que el gobierno ha decidido aplicar la LUC de un modo incompleto, cauteloso, discrecional, para que la acumulación de los efectos crudos de la mala ley no derive en insoslayable impopularidad. E incluso la han aplicado, como en el caso de la portabilidad numérica en la telefonía celular, con una intención propagandística, a veces permitiéndose construir una realidad ficticia gracias al concurso de sus aliados. Ahora andan diciendo que gracias a la portabilidad, Antel ganó clientes en lugar de perderlos, como decían los que se oponían a la implementación de la portabilidad. Lo que no dicen es que ese resultado, aparentemente ventajoso para la empresa telefónica del Estado, es insostenible a mediano plazo, porque solo es posible porque las competidoras no iniciaron una campaña de conquista de usuarios de Antel con la agresividad de la que son capaces, dado su porte internacional. Cuando pase el Referéndum, y Antel ya no se preocupe por disputar el mercado, y las competidoras abandonen esta pachorra tan conveniente para el futuro de la LUC, y ahí sí comiencen su campaña de captación, desplomando las tarifas hasta el punto de la pérdida, los estudios indican que Antel puede perder miles de clientes a manos de las privadas, muchos más de los que puede ganar. Por lo tanto, la portabilidad va a terminar brindando una forma cómoda de salida de abonados de Antel seducidos por las ofertas de multinacionales que son inigualables para la compañía estatal, sobre todo porque es el Estado el que carga con el coste de todas las inversiones e infraestructuras, que después los privados aprovechan, para ofrecer que servicios que, de otro modo, no podrían ofrecer.

Como la gente es inteligente, ya hace rato que muchos vieron por dónde viene la mano de esta campaña tóxica de hiperrealidad y falsificación. Por eso, los números comienzan a sonreírles a los militantes del SÍ y cada día es más claro que no van a poder mantener la LUC dibujando números e indicadores, o inventando una caída de los delitos que no es real, sino que refleja una decisión de planchar las denuncias que proviene de las alturas.

Faltan dos meses y va a ser una campaña dura, y con todos los medios dominantes militando como nunca la posición del gobierno. Del otro lado, va a estar la gente militando, las murgas y casi que pará de contar. Pero con eso, con el boca a boca y el concurso inestimable de la cultura popular, probablemente va a ser suficiente para derogar esos 135 artículos y para dar una lección histórica a todo el sistema político: no se puede gobernar por procedimientos excepcionales, haciendo un chicle de la Constitución, legislando a oscuras, e intentando confundir a la gente. Eso puede servir durante un tiempo, pero a la larga la gente abre los ojos y vota, y no perdona.