El regreso de Momo

Por Edgardo Buggiano

Ya se cumplió con el desfile inaugural del Carnaval 2019: la piedra de toque para una agenda carnavalera que tendrá sus escenarios populares, desfiles barriales, tablados y, como manda la historia, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Los conjuntos aspiran a defender en escena sus historias, sus proyectos y a lucir las dotes técnicas de sus integrantes. Para esta primera entrega de Caras y Caretas en clave carnavalera, cuatro agrupaciones presentan sus propuestas. Con ustedes, los protagonistas.

La Trasnochada no transa

La murga de Maxi Orta, Martín Souza y Joaquín Freire sale en este Carnaval con pocos cambios en el plantel y un sugestivo título: “El país de la transa”.

Una murga que tiene sólo cinco cambios; no estará en los sobreprimos Daniel Diente Lescano, en los primos el “Chino” Veins no puede salir por motivos laborales, ni Santiago Duarte en los segundos, y tampoco sube Martín Souza, el histórico director escénico. De cualquier manera Martín, también uno de los directores responsables, hace muchas cosas en la murga.

Por otra parte, Facundo Marega, que deja la cuerda de segundos, pasa a la dirección escénica. Además volvió Alejandro González en los primos, se integró David Trindade en los sobreprimos, Nacho Pallas y Rodrigo Poloni en los segundos.

Maxi Orta contó un poco de la historia de la murga para este año. “Esta fue una noche complicada, porque tuvimos nuestro festival, que estuvo divino y hasta altas horas, pero después hubo que ordenar, ensayar y cumplir con los amigos en otros festivales, día agitado, son días de mucho trajín y hay algunos de los muchachos muy cansados y el cuerpo se los hizo saber. El espectáculo está, estamos puliendo, agregando cosas de puesta, recortando alguna cosita por temas de tiempo, pero estamos muy conformes, la verdad estamos muy contentos de cómo quedó y ahora hay que defenderlo y disfrutarlo”.

¿De qué se trata esa “Ciudad de la Transa”?

Es un poco una continuidad del año pasado, aquel barrio se transformó en una ciudad, la gente que decidió no transar se fue yendo del barrio, esa gente que llegó de distintos lugares se juntó para construir una sociedad nueva, gente que no quiere transar, pero en el camino se dan cuenta que transamos todo el tiempo; en lo cotidiano, en los trabajos, en la familia, es una transa constante desde todo punto de vista. Desde los lugares más absurdos y humorísticos, hasta una editorial de la murga más pesada, cosa en la que la murga decide no transar. Hay un cuplé en el medio que se llama ‘Los sueños y la realidad’, porque los sueños nunca transan y la realidad siempre los baja a tierra, hay allí un juego que hacemos con Maxi Pérez en el que él es los sueños y yo la realidad, que está muy bueno. El final es el cuplé de la editorial, está precioso y la despedida es un homenaje a los faros, personas que con su luz te marcan un camino, los que te llevan en buena dirección”.

La murga, entonces, mantiene un estilo.

Exacto, la murga tiene un estilo, una idiosincrasia que nos gusta, un sello que traemos desde el principio y la murga lo mantiene. Este año no está Martín en la dirección escénica, sí está escribiendo conmigo y arreglando la despedida, pero Marega, que es el que suplanta a Martín, sigue el mismo camino, así que la verdad vamos en la misma línea.

Vuelven parodistas Los Antiguos

Los Antiguos vuelven en el carnaval 2019 de la mano de Marcos Lacaze, Joaquín Freire, María Eugenia Mello y Luis Trindade, que son sus directores responsables. Las letras estarán a cargo de Jimena Márquez y Jimena Vázquez, que han escrito juntas para humoristas Cyranos, pero que es la primera vez que lo hacen para parodistas.

Marcos Lacaze, fundador del grupo, comentó: “Venimos muy bien, muy felices porque estamos en la etapa de festivales dándoles rodaje a las parodias, venimos de otro de La Compañía y hoy nos toca a nosotros hacer el nuestro. Está de más intercambiar con los compañeros, poder empezar a probar cosas y ver cómo rebotan en la gente, para nosotros está buenísimo”.

La idea, siguió Lacaze, era cambiar un poco el estilo, pero no mucho. “Sí, cambiamos un poco. Cuando empecé a trabajar con María Eugenia Melo, con quien estuvimos juntos el año pasado en los Zíngaros, nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas y pensamos en sacar de nuevo Los Antiguos. Ahí dijimos, bueno, todo esto que pensamos todos los días en casa vamos a tratar de volcarlo en el grupo. Es un conjunto muy alegre para este carnaval, que transmite muchísima energía, son todos gurises muy jóvenes, gente muy fresca en carnaval. Si bien Germán (Medina) y Lucía (Rodríguez) son muy conocidos, ganaron popularidad en tres años, hace poco que salen en carnaval; lo mismo con Carlos Sorriba, un actor que tiene más de cincuenta años, muchísima experiencia en miles de teatros, la Comedia Nacional, entre otras compañías, pero es la primera vez que pisa un tablado. Entonces le da ese frescura de no ver siempre las mismas caras, te lleva a ser un espectáculo muy vertiginoso, muy avasallante y con mucho, mucho humor. Hoy terminamos la segunda parodia: “Canciones para no dormir la siesta”; te erizaba, tiene eso que poseen las segundas parodias, pero no es un drama, va por el lado que los integrantes de Canciones encaraban las cosas, era un momento crítico del país, pero ellos apuntaban a hacer todo con alegría.

Eso es lo que estamos tratando de transmitir, queremos hacer algo que es muy difícil, ponernos en ese lugar, sentir lo que ellos sentían, que nosotros no lo vivimos y brindar alegría. Es muy difícil”.

La primera parodia que presentará el grupo es Billy Elliot, un niño que descubre su talento, pero su padre quiere que sea boxeador, todo un desafío. “Es la parodia que presentamos en la prueba de admisión, un niño en los años 80, época de Margaret Thatcher, todo el tema de la huelga sindical con los mineros, el niño no sabía qué quería hacer y el padre lo obliga a hacer boxeo, un hermano muy machista, la madre ausente por fallecimiento, pero el niño boxeando ve una clase de baile y se da cuenta de que quiere ser bailarín. Entonces contra el padre, el hermano y la misma sociedad termina siendo el mejor bailarín del mundo, y hoy es el director de la Royal Ballet School, es una historia verdadera llevada al cine. Es una parodia que tiene mucho humor, pero tiene un mensaje que está bueno. Tenemos un buen cuadro, la producción que necesita el parodismo y la fuerza para llevar adelante esto. Ahora a la espera de que a la gente le guste, que es lo más importante para nosotros, y por supuesto que cuando vayamos al teatro le guste a la gente que puntúa, que también eso va a determinar mucho”.

Alejandra Díaz ha pasado por casi todas las categorías, sólo le falta Negros y Lubolos. El año pasado salió en Momosapiens y este año le hicieron esta propuesta y sale con Los Antiguos. No necesita mucha presentación, gran actriz, con una voz privilegiada, alegre, siempre dispuesta a dar una mano, muy profesional, se puede decir que es la experiencia del grupo en carnaval. “Por suerte no cambié de categoría, cambié de grupo, una categoría que me encanta y acá estoy, feliz haciendo lo que me gusta y disfruto en realidad”, comentó Díaz. “Son diferentes, estamos hablando de un grupo que son por un lado antiguos, sin embargo mirás y son todos jóvenes. La mayoría de ellos no tienen idea de cómo eran los parodistas de antes, es algo que a Marcos y a María Eugenia les gusta tanto que tratan de inculcarles a todos los chicos. Bueno, a mí no me tienen que inculcar tanto (risas), pero tratan de mostrarles cómo era el viejo parodismo, lo que está buenísimo”.

¿Qué te toca en Los Antiguos?

Vine cuando el espectáculo estaba todo armado, medio que llegué en paracaídas, y me fueron haciendo un lugarcito, entré sabiendo que iba a ser una más, tratando de pescar una carita allá, si iba a bailar la despedida, para mí era suficiente, porque además bailar las despedidas me encanta, pero no me gusta robar la plata, eso es espantoso, entonces empezamos a meter pedacitos, uno acá, otro allá y al final estoy siempre haciendo algo, cantando, bailando, actuando, y me terminé integrando como todos dentro del grupo.

A pocos días de empezar el concurso, ¿cómo sentís que vienen?

La primera, la de Billy Elliot, ya estaba pronta y estamos terminando la de “Canciones para no dormir la siesta”. Necesitamos un poco más de ensayo, de rodaje, que obviamente lo vamos a tener, en el resto no estoy muy por dentro de la organización, pero he visto ropa que es maravillosa, de la escenografía no sé mucho, pero me dijeron que llega bien, venimos tranquilos; o sea, en el sentido de no estar nerviosos, hay que seguir trabajando.

Los Chobys: “Nosotros 15 veces”

La agrupación de humoristas Los Chobys está de cumpleaños en este 2019. Leonardo Pacella se vuelve a subir a las tablas en su conjunto, Álvaro “Conejo” Pintos llega por primera vez a la categoría de humoristas y se sumaron Pablo Carabelli, Jéssica Bardanca, Quique Massey, Melanie Sosa y Hernán Macón.

Este será un cumpleaños festejado en el escenario, pero mejor que lo cuenten los protagonistas.

Álvaro “Conejo” Pintos: “Esta es la cuarta de las cinco categorías en la que estoy, me falta Lubolos y en algún momento la voy a hacer, es un desafío que tengo, pasar por todas las categorías”.

Pero te hemos visto en todas las categorías en las que estuviste y en todas te adaptaste muy bien.

Sí, un poco por mi forma de ser y otro poco porque caí en lugares que estuvieron buenos, el ambiente y los grupos son muy importantes, eso te hace sentir bien y te hace abrir y volcar toda la energía que tenés. Ligué bastante y bien.

¿Y qué es Chobys? Porque no es igual a los demás humoristas.

Para mí es un grupo que está por fuera en la manera de trabajar de todos los conjuntos de carnaval, ellos se manejan distinto, por ejemplo en los ensayos hay gente que viene con niños, los chicos están corriendo entre nosotros, hay juguetes tirados por todos lados, viene toda la familia, los horarios son mucho más flexibles, la onda de la gente responde a la cabeza del Bicho Yuane y de Pacella, que son como muy ingenuos en algunas cosas y recontrapositivos, nunca mala onda, una cosa fuera de lugar. Cuando llegás te dicen cómo es, pero como que te integrás a todo. Esto que estoy pasando no lo pasé nunca. Pasé otras cosas que estuvieron buenísimas, pero esto jamás, esto es distinto a todo.

¿Lo tuyo son las humoradas con Pacella y el Bicho?

En realidad todo el grupo labura, la cabeza actoral es Pacella por lo que es, para mí no tiene techo ni en el Uruguay ni en muchas partes del mundo, es un disparate todo lo que hace, maneja el humor naturalmente, ya había trabajado con él en el 2008 en Zíngaros, pero acá es como más suelto, el Julio Yuane es otro animal y todo el grupo acompaña. Cada uno en el espectáculo tiene lo suyo para meter, Pacella equilibra mucho y eso está genial, que las pelotas no las tire sólo uno, pero sólo los cracks pueden abrir el juego y Pacella es uno de los crack que hay.

Henry Carabajal: “Es mi segundo año con esta familia hermosa, vamos a festejar los quince carnavales tratando de pelear el primer premio, cosa que nunca pudimos, sí salieron primeros, pero después por un descuento de puntos no la ganaron. Pero además estoy con mi señora que también sale, vengo con mi hijo, estoy feliz”.

El “Conejo” es una guardería.

Sí, andan todos corriendo por ahí, las mismas caras que ves acá las ves en carnaval porque andamos todos juntos, es muy familia, lo que a la hora de elegir conjunto es fundamental, sobre todo para los que somos un poquito más viejos; si no, es imposible hacer carnaval.

¿Cómo se festejan estos quince años?

Va a ser un cumpleaños, va a haber exteriores, torta, la quinceañera, está muy, muy bueno. Ayer grabamos los exteriores, arranca el espectáculo con pantalla y no puedo contar más, hay que verlo.

Momosapiens: con cambios y pateando mitos

Un renovado plantel para Momosapiens 2019, el conjunto de Horacio Rubino, apoya un regreso con muchos cambios. Nacho Cardozo será el encargado de la dirección artística, mientras que vuelve Roberto Romero a la puesta en escena. Enrique“Gallego” Vidal, además de escribir con Horacio, también subirá a las tablas y tiene la vuelta de varios componentes históricos: el exquisito tenor Javier Fernández, un gran actor e imitador como Paul Fernández, Richard Ferreyra y el regreso más esperado: el de Carlitos Rodríguez después de ser operado de un cáncer de lengua, cantando como en sus mejores épocas. No están para este año Darwin Pirri, Alejandra Díaz, Teddy Faus y Nicolás Avoleta.

Paul Fernández nos contó sobre este carnaval de Momosapiens donde patean muchos mitos.

“Acá estamos contentos felices, metiéndole duro y parejo para el espectáculo, estamos a cinco días de arrancar en carnaval y tenemos una parodia parada, Roberto Romero, que es quien se encarga de la puesta en escena, está planificando la segunda parodia, para ponerla a rodar en estos días, la letra ya está sabida, venimos a lo Momosapiens -atrasados-, pero con cierto aire. Con un equipo bárbaro, el “Negro” Romero en la puesta, en la parte de estética y dirección artística Nacho Cardozo, los arreglos de Sergio Ochiuzzi y Christopher Sánchez, el “gallego” Vidal con Rubino en los textos, pero además sube Vidal y a eso le agrego la vuelta de Javier Fernández, un cuerpo de baile de gran nivel, quizás un nivel inédito para el grupo. Estamos hablando de la intensidad con la que se baila hoy en día: estuve seis años en Momosapiens y soy hincha desde 1994, porque hasta 1993 era hincha de Los Gaby’s, y la verdad que nunca los vi bailar así. Tienen una potencia, también se canta mucho. Volvió Carlitos Rodríguez, otra de las grandes dudas ¿Volverá? ¿Cómo? ¿Hablará?, estamos hablando de un cáncer, ahora lo vas a escuchar cantando. Así que la verdad una alegría bárbara, y yo que pegué la vuelta después de estar en La Margarita, donde pasé espectacular; acabo de venir de un festival donde estaba el Canario Gardiol y me decía que me extrañaba, yo también extraño la murga, pero siento que esto es mi lugar.

El espectáculo: “Vamos a estar haciendo Cenicienta y Clemente Estable con los separadores de parodias que va a ser El papa Francisco, vamos a tomarlo no desde que es papa, sino del proceso cómo llegó a ser Papa del año 1976 en adelante, es un poco la película que se hizo. Se toma el comienzo, lo del Coco Basile, después sí se cierra con el nombramiento como papa, para el redondeo de ese hilo conductor. Romero también vino con la cabeza de romper muchos esquemas, si bien tenemos un formato normal, pateamos bastantes mitos”.

¿Se puede decir que no es un cambio en la filosofía, sino un cambio en la forma?

Claro, el año pasado hicieron tres parodias, bueno ahora es lo mismo, pero una va mechada entre las otras. No tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver, pero tiene una coherencia y el espectáculo fluye muy bien.

¿Cómo te sentís en esta vuelta?

Ahora muy bien, tuve una disfonía que me preocupó, porque nunca me pasó, ni siquiera en la murga, y este año que fue el que menos fiestas hice, porque estuvo muy flojo fin de año, me asombraba porque me quedaba sin garganta y no me recuperaba, me costaban las imitaciones, pero por suerte hoy abrió y ya empecé a cantar. Tengo varias imitaciones en el espectáculo, algunas sugeridas y otras firmadas, hago Scarone cruzado con Lugano, tengo muchas entradas en la primera parodia y en la segunda voy a ser una de las hermanastras, encontré un bicho precioso para hacer que me encanta.

Las entradas Este viernes, a partir de las 11 horas, comenzará la venta de entradas en los locales de Abitab para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2019. Los precios: platea baja, 470 pesos; platea alta, 260.

La primera rueda

El próximo lunes comenzará la primera rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas según el siguiente detalle:

Lunes 28 de enero – Etapa 1

30 – La Croata (murga)

50 – La Martingala (murga)

10 – Los Rolin (humoristas)

30 – La Venganza de los Utileros (murga)

Martes 29 de enero – Etapa 2

30 – La Compañía (revista)

50 – Queso Magro (murga)

10 – Los Choby’s (humoristas)

30 – La Consecuente (murga)

Miércoles 30 de enero – Etapa 3

30 – Madame Gótica (revista)

50 – Integración (comparsa)

20 – Sociedad Anónima (humoristas)

45 – Agarrate Catalina (murga)

Jueves 31 de enero – Etapa 4

30 – House (revista)

50 – La Carpintera Roh (comparsa)

20 – Cyranos (humoristas)

30 – Doña Bastarda (murga)

Viernes 1 – Etapa 5

30 – Tabú (revista)

50 – Valores (comparsa)

20 – Sinvergüenzas (parodistas)

45 – La Mojigata (murga)

Domingo 3 de febrero – Etapa 6

30 – Metele que son Pasteles (murga)

50 – Tronar de Tambores (comparsa)

20 – Los Antiguos (parodistas)

45 – Patos Cabreros (murga)

Lunes 4 de febrero – Etapa 7

30 – La Pregonera (murga)

50 – Sarabanda (comparsa)

20 – Aristophanes (parodistas)

45 – La Clave (murga)

Martes 5 de febrero – Etapa 8

30 – La Línea Maginot (murga)

50 – C 1080 (comparsa)

20 – Momosapiens (parodistas)

45 – La Trasnochada (murga)

Miércoles 6 de febrero – Etapa 9

30 – La Margarita (murga)

50 – Yambo Kenia (comparsa)

20 – Los Muchachos (parodistas)

45 – La Gran Muñeca (murga)

Sábado 9 de febrero – Etapa 10

30 – Jardín del Pueblo (murga)

50 – Los Joker’s (humoristas)

20 – Nazarenos (parodistas)

45 – Curtidores de Hongos (murga)

Domingo 10 – Etapa 11