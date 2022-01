El revanchismo del gobierno contra el Antel Arena

El martes 21 de setiembre la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dio a conocer sus conclusiones sobre el análisis del informe de la consultora Ecovis, remitido por Antel sobre la construcción del estadio multipropósito, pero no el documento de Price Waterhouse Cooper (PWC) con un resultado “distinto”.

El presidente de Antel tuiteó: “Antel Arena: Hoy recibimos informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública en respuesta a nuestra consulta por los hallazgos de la auditoría efectuada. Se incorporará a la denuncia penal correspondiente en proceso. Documento completo en https://antel.com.uy/informe-jutep”. Al mismo tiempo anunció que el informe será remitido a Fiscalía.

El periodista Carlos Peláez publicó que “el informe de la Jutep sobre el Antel Arena es poco serio.

El documento emitido reproduce palabra por palabra lo que dijo la auditoría externa encargada por el actual directorio del ente.

El problema es que esa auditoría fue efectuada por Ecovis Uruguay, una consultora liderada por Marcelo Caiafa, un conocido militante nacionalista, que facturó 1,7 millones de pesos por sus servicios.

Entonces el informe de la Jutep no fue ni propio ni independiente como debió ser.

La respuesta de Carolina Cosse

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió el miércoles 22 al informe de la Jutep diciendo que es un “reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudo auditoría”. Aseguró que el informe “no agrega ningún elemento nuevo”.

“Para mí es una no noticia. Me parece importante la reflexión que hago, que es que lo que está detrás de esto, parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una intención de matrizar de que Antel no tiene que tener un arena y en realidad eso denota una concepción de las telecomunicaciones errónea, demostrado a nivel mundial de manera inevitable y una concepción del rol del Estado de que cada vez haya menos Estado”, sostuvo la intendenta de Montevideo, y agregó que es el mismo informe “con otra firma”.

Cosee aseveró que las nuevas autoridades “están destrozando Antel” y opinó que “nadie habla” de este asunto. “Por ejemplo, en 2019 Antel permitió una conexión masiva y recaudó 3.400 millones de dólares. Un informe del director frenteamplista de Antel dice que en varios escenarios, si se sigue con esta estrategia, se generará una perdida estimada de 1.000 millones de dólares. El gran logro de la actual gestión es perder clientes”, señaló.

“En 2019 la participación en el mercado de Antel era de 54%. Y ahora sospecho que la participación del mercado de Antel debe estar bastante por debajo”, agregó.

Finalmente, la intendenta afirmó que parecería ser que hay una campaña “que no puede confundir”. “No me voy a confundir con esta campaña. Quiero expresar mi total confianza en todas las personas y trabajadores de Antel que trabajaron para la concreción del Antel Arena”, concluyó.

La opinión del director Daniel Larrosa

En su momento, el director frenteamplista en Antel, Daniel Larrosa, cuestionó el resultado de la auditoría presentada por el oficialismo ya que los técnicos que la han realizado tienen “determinado enfoque claramente sesgado”, contradiciendo el balance de Pricewaterhouse Coopers (PWC) “que ha sostenido que todo lo hecho es legal”.

En mayo de 2020 cuando se conoció el informe de PWC, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que el Antel Arena “costó US$ 100 millones y vale US$ 36 millones”, por lo cual “está valuado al 36% del costo”. En cambio, el informe de la Jutep cita la auditoría realizada por Ecovis que señala que el costo final fue de US$ 119,7 millones.

El gran vacunatorio

Desde el lunes 1º de marzo, cuando comenzó la primera etapa del Plan de Vacunación contra la covid-19, el Antel Arena se convirtió en el mayor vacunatorio del país.

Las instalaciones del complejo fueron reacondicionadas para instalar allí 15 puestos de vacunación.

El presidente de Antel subrayó que, desde el inicio de la pandemia, la empresa invirtió más de 11 millones de dólares en acciones vinculadas a la misma, lo que ratifica el compromiso como empresa pública con el combate de la covid-19.

“Además, vamos a sufragar todos los gastos que correspondan por estos 107 días de disponibilidad de la infraestructura, tanto para los puestos de vacunación como el centro logístico de almacenaje”, explicó Gurméndez.

Sin embargo, al 30 de octubre, se sumarán 171 días en el uso del Antel Arena como vacunatorio, como está previsto.

El director frenteamplista de Antel, Daniel Larrosa, consideró que “este hecho demostró que el edificio es de gran utilidad para la sociedad, dada su excelente ubicación y su capacidad de brindar servicios logísticos para cualquier tipo de evento”.

Por otra parte, Larrosa señaló que “el último balance de la empresa Antel, auditado por KPMG y aprobado por este directorio de mayoría oficialista, muestra que el valor de esta infraestructura es positivo”. “Ello quiere decir que al impacto en la reactivación urbanística del barrio Villa Española, y todo el impacto social y productivo que tiene y tendrá, se le suma una ganancia para Antel, en especial por la valorización de su marca”, comentó Larrosa.

En el correr de este año hasta el 11 de setiembre se realizaron seis eventos o espectáculos que utilizaron el complejo durante veinticuatro días.

De aquí hasta fin de año están programados otros nueve eventos que utilizarán el Arena durante doce días.

Antel no responde

El 28 de agosto se informó que el Antel Arena generó pérdidas por casi US$ 4 millones en veinte meses.

El 4 de setiembre Caras y Caretas consultó a Antel sobre cuánto se calcula el lucro cesante por utilizar el Antel Arena como vacunatorio y si Antel recibe de parte del Ministerio de Salud Pública, ASSE u otro organismo estatal algún pago por este uso.

Hasta el cierre de esta edición Antel no dio respuesta.

Sin embargo, tomando como base el cálculo del acto del expresidente Tabaré Vázquez en Antel Arena, realizado el 1º de marzo de 2019 para hacer una rendición de cuentas, costó unos US$ 17.500, según el diario El País.

Según publicó el diario oportunamente, “de acuerdo a un informe presupuestal de Antel denominado ‘Tentativo. Costos conexos Antel Arena (enero 2019)’, al que accedió El País, el alquiler del estadio multifuncional (para una capacidad de 10.000 personas), cuesta unos US$ 17.500 ($ 571.647).El presupuesto comprende el alquiler del equipamiento, el alquiler del escenario, suministros eléctricos, conectividad, servicios de staff, asistentes, personal de limpieza, servicio médico de emergencia, personal de seguridad y seguro de Responsabilidad Civil. En el gobierno se espera que ese día se congreguen unas 15.000 personas a escuchar al presidente» (dice El País).

Sobre esta base, teniendo en cuenta que hasta fines de octubre se habrá utilizado el Antel Arena como vacunatorio, se puede calcular que para un total de 171 días, la empresa telefónica suma US$ 2.992.500 de lucro cesante. A esto habría que sumarle los “más de 11 millones de dólares en acciones vinculadas a la misma”, reconocidos por Gurméndez, lo que asciende a un total de casi US$ 14 millones.