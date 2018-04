El VAR estará en San Petersburgo durante el Mundial

Como es sabido, en el mes de marzo de este año FIFA terminó de aceptar oficialmente el videoarbitraje (VAR), dándole ingreso definitivamente en el congreso que el ente rector llevó a cabo en Bogotá, Colombia.

“Esta reunión histórica, dirigida por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, abre una nueva era en el fútbol con la asistencia por video para árbitros, que ayudará a mejorar la integridad y la justicia en el juego”, señala un comunicado de la IFAB.

La utilización de este sistema se viene trabajando desde hace tiempo y ha tenido varios usos experimentales, entre ellos la Copa de las Confederaciones en la misma Rusia, en algunas ligas europeas como Francia, Italia, Alemania y la final de la Copa Libertadores de América.

Massimo Busacca, el jefe arbitral de FIFA, reconoció en conferencia de prensa que la implementación del videoarbitraje requiere tiempo y tiene aspectos por mejorar, pero se mostró conforme con la aplicación del sistema durante la Copa Confederaciones. “No hubo ningún caso en el que al final se haya tomado una decisión incorrecta, aunque hay aspectos por mejorar”, dijo el suizo.

Se usa en cuatro situaciones; el fuera de juego quedó excluido

Luego de estas pruebas en las que hubo aciertos y desaciertos, FIFA determinó que el videoarbitraje sólo se podrá utilizar en cuatro situaciones: en el gol, para determinar si el balón entró o no; en una falta dentro del área para determinar si es penal o no; en el cobro de una falta y si merece tarjeta roja directa (no en una segunda amarilla); y en un posible error de identificación de un jugador (cuando el árbitro advierte o amonesta a un jugador equivocado).

Como se puede apreciar, se quitó el tema de las posiciones adelantadas, una de las faltas más cuestionadas generalmente y para la que el VAR no ha sido solución. Por tanto, se sigue buscando cual es la solución tecnológica más adecuada para marcar el fuera de juego.

El VAR funciona por medio de un equipo de tres árbitros que, en una sala, dispone de imágenes televisivas del partido tomadas desde distintos ángulos por varias cámaras y varios medios para su análisis. Estos árbitros están en conexión directa por un intercomunicador con el juez del encuentro, tanto para realizarle advertencias como para recibir sus preguntas.

El tiempo para la evaluación es muy corto, para que no se degenere el encuentro, ya que esta ha sido una de las principales críticas al VAR.

Se estuvieron evaluando varias formas de aplicación, finalmente se va utilizar la forma que se usa en Alemania, donde tienen un centro de videoarbitraje en la ciudad de Colonia. En este caso se va a poner un centro similar en San Petersburgo, y de allí se conectarán con los distintos estadios distribuidos en Rusia, por lo que se está revisando que los medios técnicos sean lo suficientemente seguros para la tarea.