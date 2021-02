Elbia Pereira: «El 1 º de marzo va a ser un caos»

La federación de maestros manifestó su preocupación ante el inicio de actividades en las escuelas que, para auxiliares y directores, comenzó el pasado 17 y el día 18 para los docentes. El sindicato de Magisterio viene advirtiendo que no están dadas las condiciones para el comienzo de clases desde el día en que autoridades del gobierno anunciaron que «no veían motivos para retrasar el calendario» y que las clases iniciarían el 1º de marzo.

El 18 de enero, en conferencia de prensa, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, declaró que el gobierno tenía pensado cumplir con el calendario de retorno a clases. «No vemos de momento razones para modificar eso, tendría que haber un cambio de situación muy grande y aun en el caso de que hubiera cierto cambio de situación, el calendario de clases está entre las últimas cosas que quisiéramos tener que tocar porque ya ha habido problemas y perjuicios importantes el año pasado en materia de pérdida de días y horas de clase, que son pérdida de aprendizaje”, explicó el secretario de Estado.

La decisión del inicio de clases comunicada por el gobierno generó cuestionamientos por parte de los sindicatos, que señalaron que para esa fecha algunos docentes no habrán terminado el proceso de concursos y elección de cargos, por lo que se incorporarían a la actividad de forma tardía.

El pasado viernes representantes de FUM-TEP se reunieron de forma urgente con la inspección técnica de Primaria y con la dirección general del organismo con el objetivo de transmitir algunas de las preocupaciones. Tras culminar esa instancia, una de las dirigentes de la federación, Gabriela Arbeleche, le dijo a la prensa que salieron «con una peor impresión de la que pensábamos».

Pandemia, caos e improvisación

Caras y Caretas dialogó con la secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, quien describió cuál es el escenario para el inicio de clases y qué preocupaciones persisten luego de la reunión con Primaria.

Para describir el panorama, la dirigente contó que el martes de carnaval recibió un audio en el cual se informaba que una inspectora estaría orientando a directores ese día, y que en escuelas de prácticas, desde el miércoles 17, iniciaría actividades el equipo director. Uno de los problemas, indicó Pereira, es que todavía no está claro si los maestros secretarios pertenecen o no al equipo director.

Además, contó la dirigente, informaron que desde el día 17 de febrero, y durante la etapa previa al inicio de clases, la modalidad de permanencia de maestras y maestros en las escuelas sería de acuerdo a la decisión autónoma de cada centro. Es decir, si el director tiene la necesidad de comunicarse con los maestros, tiene la libertad de hacerlo, ya sea de forma presencial o virtual.

Para la dirigente, «esto es solo un ejemplo de lo que la Federación de Magisterio califica como improvisación». «Gestionar 2.300 centros educativos normalmente es complejo porque se está hablando de organizar a 340.000 escolares, 20.000 docentes y 6.000 funcionarios. Si normalmente esto es complejo, en época de pandemia, mucho más. Y con más razón después de haber transitado un 2020 con muchísimas incertidumbres con respecto al acto educativo».

«No basta con decir que queremos que el 1º de marzo se comience con presencialidad plena. Nosotros también queremos una mayor asistencia, pero de forma segura», agregó.

Por otro lado, Pereira cuestionó que las autoridades de Educación tomaron las decisiones de forma inconsulta y sin tener en cuenta las propuestas del sindicato. «En el mes de noviembre, la federación le solicitó al Consejo de Primaria que ponga en marcha una comisión con la participación de las trabajadoras y trabajadores para que podamos aportar nuestra visión sobre cuáles eran las necesidades de los centros educativos para comenzar con una mayor asistencia. Esto no sucedió, nos convocaron recién a fines de enero para hacernos saber que Codicen ya había elaborado y aprobado un plan de acción, por lo cual había poco margen para proponer alguna cosa desde el lugar de trabajadores».

«Insistimos que ese documento de plan de acción de Codicen llegó muy tarde y los hechos lo están demostrando. Mañana se reintegrarían los directores, o los maestros, o los auxiliares que no estén de licencia, o no se sabe quiénes», dijo la dirigente, asegurando que el sindicato recibe cientos de llamadas por día de trabajadoras y trabajadores que no saben si deben reintegrarse o no, ni en qué modalidad deben hacerlo, si presencial o virtual.

«Imagínense el caos que va a ser los días previos al inicio de clases cuando las familias se acerquen a las escuela para tener alguna certeza sobre como deberán organizar su vida familiar respecto al comienzo de clases, y los maestros no tengamos respuestas», agregó.

De acuerdo a las declaraciones de la dirigente, aún se desconoce sobre los espacios alternativos o aulas móviles que habrían sido licitadas. «Ninguna información es clara y precisa».

Pereira también cuestionó que el llamado a directores se concretó recién para el 17 de febrero y el de maestros para el 18. «Estamos hablando de apenas 8 días hábiles para reorganizar una ingeniería compleja como lo es lo que conocimos, hasta hace pocos días, como Consejo de Educación Inicial y Primaria, con todas las particularidades de las distintas áreas».

La dirigente también señaló que las autoridades le comunicaron a la ciudadanía que desde el 17 de febrero se abrirían las inscripciones para Educación Inicial «cuando eso todavía no está instrumentado». Sobre este punto, Pereira explicó que todavía no existen certezas sobre cuáles escuelas van a tener maestros y directores y cuáles no.

«El 1º de marzo va a ser un caos y eso no es lo que el sindicato deseaba. Trabajamos intensamente todo enero realizando un relevamiento de la situación de los centros, pero nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta. Simplemente, a fines de enero, se nos dio información. Nosotros deseábamos otra fluidez en cuanto a la comunicación y a la apertura en la participación, que directamente no la estamos teniendo», lamentó la secretaria de la federación.

Otra de las preocupaciones del sindicato es la falta de recursos para aumentar los cargos. «Si la pandemia implica la necesidad de dividir los grupos, se van a necesitar más docentes y el Codicen manifestó que no está en condiciones de crear cargos de docentes que eventualmente cubran esa necesidad. A esto se suma, agregó Pereira, la falta de auxiliares de limpieza que aparentemente resolverán mediante un llamado a cooperativas para el cual tienen pensado destinar 10 millones de pesos entre las 2.300 instituciones de todo el país, para la dirigente, «una cifra claramente insuficiente».

«No basta con poner un local alternativo, ese local debe tener docentes y auxiliares que higienicen el lugar. Este plan de contingencia, que no ha sido bajado a territorio, es lo que se pretende que los centros educativos pongan en práctica previo al inicio de clases».

De acuerdo a Pereira, tampoco existe solución para aquellos docentes que deberían tomar posesión del cargo, pero se encuentran cursando la enfermedad de covid-19 o realizando cuarentena, ya que, por el momento, el trámite es únicamente presencial. «También se desconoce si va a haber suplentes para cubrir a esos docentes porque, según las respuestas que dio la dirección general, no hay previsto un rubro para crear cargos que cubran esas ausencias».

Al realizar una valoración general sobre la reunión con Primaria, en la que muchas de las preocupaciones no quedaron resueltas, Pereira expresó: «La visión de primaria, con respecto a los centros escolares y su gestión, dista mucho de la visión del sindicato, que somos los que estamos en territorio».

Recortes incomprensibles

El sindicato planteó entre otras de las inquietudes el recorte de salario de los maestros comunitarios, que será de marzo a diciembre, cuando anteriormente era de marzo a febrero del siguiente año. «Al programa de maestros comunitarios, que cuenta con evaluaciones positivas a nivel nacional e internacional, se le recortarán dos meses de actividad cuando se trata de una función imprescindible, en el entendido de que uno de los ejes de trabajo es mantener la vinculación de los escolares con las instituciones con el objetivo de evitar la deserción. Se trata de un programa que genera orgullo para todo Uruguay y que ha sido fundamental en 2020. «En aquellos lugares donde no entra el Estado, entran las maestras y los maestros comunitarios. Es difícil de entender que por un tema presupuestal se recorten funciones imprescindibles».

Asimismo, se les informó un recorte en el programa de maestros y maestras dinamizadores que cumplen funciones de apoyo en el uso de plataformas escolares. Actualmente se suspendió la elección de funciones y, cuando se retomen, lo harán en menor cantidad. «No podemos entender que en medio de esta pandemia, cuando se habla de la importancia del uso de la virtualidad, esta función sea recortada».

Para finalizar, la secretaria de la federación recordó que «las responsabilidades las tienen quienes toman las decisiones y que no deberían recaer sobre los colectivos docentes».