Elbio Monegal, presidente de Banca Privada de AEBU: “Ni un paso atrás” en el futuro gobierno

También destacó que el sector logró alcanzar acuerdos en los Consejos de Salarios sin necesidad de desarrollar medidas de fuerza y señaló especialmente la cláusula acordada por la cual, antes de implementar la aplicación de nuevas tecnologías, los bancos deberán informar al sindicato.

“En el futuro va a ser un tema trascendente, teniendo en cuenta que la aplicación de nuevas tecnologías en el sector se viene dando en forma acelerada”, dijo Monegal a Caras y Caretas.

¿Cómo fue el año para el sector Banca Privada de AEBU?

Lo cerramos de manera exitosa ya que llegamos a acuerdos en todos los subgrupos. No hay que olvidar que esta era la última oportunidad en la que se iban a desarrollar los Consejos de Salarios y no sabemos qué va a suceder con el futuro gobierno que emane de las elecciones. Nuestro grupo fue el primero en cerrar, con acuerdos, y eso lo valoramos como muy positivo dado que no tuvimos necesidad de ir a conflictos. Se negoció y se pudo acordar.

Eso valoriza lo alcanzado.

Sí, claro. Para nosotros tener que ir a un conflicto implica que hemos agotado todas las instancias, pero no tener que hacerlo nos hace valorar mucho más lo logrado. No hay perjuicio para nadie: ni para las empresas, ni para los trabajadores ni para los usuarios del sistema.

También hemos logrado, en el grupo bancos, incluir una cláusula que desde el punto de vista político es importante de cara a lo que se viene, ya que está vinculada a la tecnología y al empleo. La cláusula dice que antes de implementar nueva tecnología, los bancos deberán informar al sindicato y detallar cómo esa tecnología va a impactar en los puestos de trabajo. Además, deben señalar qué cursos van a implementar para que los trabajadores puedan manejar esa tecnología y, a su vez, reinsertarse en otras áreas de la empresa, en la medida que haya puestos que desaparezcan.

Eso creemos que en el futuro va a ser un tema trascendente, teniendo en cuenta que la aplicación de nuevas tecnologías en el sector se viene dando en forma acelerada, ya que se disminuyen los costos.

Esta cláusula aspiramos a llevarla a todo el sector financiero porque creemos que en las empresas en las que las tareas son repetitivas los puestos de trabajo van a estar más cuestionados. Hoy no defendemos la tarea, defendemos los puestos de trabajo.

¿Y son tantos los cambios tecnológicos?

Sí, se vienen implementando. Un ejemplo es la tarea del cajero, ya que hay agencias que hoy funcionan sin este puesto laboral porque hay buzoneras inteligentes que reciben el dinero -sin necesidad de introducirlo en un sobre-, lo cuentan y automáticamente se acredita en la cuenta. Lo mismo pasa con todas las aplicaciones que hay a través de internet. Hoy se puede hacer mucho desde la casa, y en el futuro, también se hará a través del teléfono móvil, que va a pasar a ser el principal medio de pago. Es algo que ya está pasando en los países desarrollados, donde ha impactado en los puestos de trabajo.

¿Cómo viene la incorporación a AEBU de los empleados de las empresas prestadoras de créditos?

Desde 1990 el sindicato dejó de ser el sindicato de los bancarios para pasar a ser el sindicato del sistema financiero. Hoy 60% de los afiliados en el sector privado son no bancarios: trabajan en financieras, cooperativas de ahorro y créditos, transportadoras de caudales, procesadoras de tarjetas, empresas de seguros, AFAP. Por primera vez tenemos más no bancarios que bancarios. Ha sido una política acertada que nos va permitido crear nuevos sindicatos y alcanzar beneficios para ellos.

¿Es fácil lograrlo?

No, porque las empresas no quieren tener sindicatos adentro y mucho menos un gremio fuerte como AEBU. Lleva un gran trabajo de hormiga, que no es fácil.

¿Cómo avizora las elecciones nacionales del año que viene?

En estos años de gobierno del Frente Amplio, los trabajadores hemos logrado muchas conquistas, por lo que el movimiento sindical tiene que salir a interpelar a todos los candidatos para saber qué están pensando sobre conquistas como los Consejos de Salarios, la ley de Fuero Sindical y otras cuestiones que hacen al funcionamiento de los gremios. No podemos dar ningún paso atrás porque llevó muchos años construir lo que tenemos. Es una tarea fundamental para el año que viene, para AEBU y para el movimiento sindical.