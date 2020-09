Elecciones departamentales entre distanciamiento social y medidas sanitarias

Este domingo se eligen el intendente y los integrantes de la Junta Departamental (ediles). En las circunscripciones donde corresponda se elige el Concejo Municipal de cinco miembros.

El intendente y sus suplentes se eligen a través de una hoja de votación, encabezada por el nombre del lema (partido político) que se identifica por un número que está encerrado en un círculo debajo del cual figura el departamento y la fecha de la elección. El candidato más votado del partido más votado (en cada departamento) será quien resulte electo intendente. En esa misma hoja de votación se votan los candidatos a integrar la Junta Departamental.

La Corte Electoral exhorta a la ciudadanía a concurrir con tapabocas a la jornada electoral y mantener las distancias sugeridas. Para quien no lleve tapabocas habrá desechables a fin de sugerirle su uso. No se limitará el derecho al voto por no usar tapabocas.

Según el artículo 10 de la Ley Nº 13.882, el ciudadano que sin causa justificada no cumpliera con la obligación de votar, incurrirá en una multa de $ 500 a $ 2.000 por la primera vez; de $ 2.000 a $ 5.000 por cada una de las siguientes.

El horario de votación previsto es hasta las 19:30 horas pudiendo extenderse media hora más.

Se puede votar con la credencial cívica vigente o proporcionando el número y presentando la cédula de identidad.

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó un protocolo a cumplir de cara a los comicios, donde entre otras cosas, se establece que «toda persona (nacional o extranjera) que ingrese al país, deberá cumplir con las medidas sanitarias acordes a normativa».